Онкологическая помощь становится доступнее и эффективнее

В регионах развернулась полномасштабная модернизация системы онкологической помощи, предусмотренная Нацпроектом "Здравоохранение" и федеральным проектом "Борьба с онкологическими заболеваниями". Об этом сообщают собкоры "РГ".

В Ростовской области объем средств, которые вкладываются в здравоохранение, ежегодно прирастает примерно на полтора миллиарда рублей. Прибавьте еще и беспрецедентные суммы, выделяемые по нацпроекту "Здравоохранение".

Положительные результаты медики, безусловно, получили: в регионе растет пятилетняя выживаемость пациентов с онкологией, выявление рака на ранней стадии и самый низкий в России показатель одногодичной летальности - 17,8 процента. К 2024 году она должна сократиться до 17,3 процента. И здесь многое зависит от сознательности самого населения.

По словам главного онколога региона Евгения Глумова, за последние 10-15 лет существенно улучшились выявляемость заболевания и продолжительность жизни пациентов. Базовая выявляемость на первой и второй стадии сейчас 56,3 процента, а к 2024 году необходимо достичь как минимум 63. На самом деле и это не предел. Существуют технологии, которые позволяют добиться и более высоких результатов.

- Надо повышать онконастороженность не только врачей первичного звена, но и самих людей, - отметила министр здравоохранения области Татьяна Быковская. - Приведу пример: лечение рака молочной железы на первой стадии обходится примерно в 30 тысяч рублей, да и не в деньгах дело - женщина сохраняет жизнь. На второй стадии лечение будет стоить уже от 500 тысяч, и даже при этом результат гарантировать сложно. От момента, когда доктор заподозрил онкозаболевание, до постановки или опровержения диагноза должно пройти не более двух недель. Поэтому объясняем людям: не надо бояться онкологов.

В области будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи, их доступность должна быть в пределах 100 километров.

Такие центры вскоре появятся и в пяти городах Крыма. Республиканский онкодиспансер доукомплектуют самым современным медицинским оборудованием. Врачи и пациенты ждут этого с нетерпением. Показатель смертности от злокачественных новообразований в регионе выше, чем в среднем в России.

- Крым является регионом с наивысшей степенью онкоэпидемиологической напряженности, - рассказывает главврач республиканского онкодиспансера имени В.М. Ефетова Игорь Акиншевич. - У нас живет очень много пожилых людей, а средний возраст заболевших раком 64-65 лет. Поэтому регион должен иметь приоритет в финансировании и укреплении ресурсной базы онкослужбы.

Деньги на оснащение онкослужбы в последние годы выделяются гораздо активнее, чем это было до весны 2014 года.

За последние 10-15 лет существенно улучшились выявляемость рака и продолжительность жизни пациентов

- Еще несколько лет назад в республике не было ни одной государственной иммуногистохимической лаборатории, - продолжает главврач. - Теперь такая лаборатория у нас есть. После воссоединения с Россией мы открыли единственное в регионе онкоурологическое отделение, в онкодиспансере установили первый в Крыму однофотонный эмиссионный компьютерный томограф стоимостью около 78 миллионов рублей. У нас появились аппараты для лапароскопии, торакоскопии, колоноскопии, фиброгастроскопии. Полностью были оснащены три операционные.

Тем не менее пациенты жалуются, что на местах не хватает онкологов, сроки ожидания исследований не соответствуют нормам. Например, КТ порой приходится ждать более трех месяцев, рентген - более месяца. Но несмотря на некоторые сложности, ситуация постепенно улучшается, в начале года смертность по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась, говорит Игорь Акиншевич. Благодаря тому, что в Крыму заработала система диспансеризации, рак стали чаще выявлять на I-II стадиях. За четыре месяца этого года доля злокачественных новообразований, обнаруженных на ранних стадиях, составила 56,1 процента, за тот же период в прошлом - 50,9 процента. Когда будет больше аппаратуры, сроки ожидания исследований сократятся, выявляемость еще вырастет.

- В этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Крыму запланировано создание пяти амбулаторных онкоцентров в больницах Евпатории, Феодосии, Ялты, Джанкоя, Керчи, - рассказал главврач. - Помимо оснащения современным оборудованием медорганизаций второго уровня будут закуплены рентген, КТ и еще более 80 аппаратов для нашего онкодиспансера. В последующие годы закупим еще один линейный ускоритель, МРТ и другую аппаратуру.

В Башкирии на реализацию региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году направят 1,8 миллиарда рублей.

Цель - к 2024 году снизить смертность от рака до 170 случаев на 100 тысяч человек. Пока ситуация сложная. За 10 лет заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований выросла на 17 процентов. И хотя ранняя диагностика стала на 26 процентов эффективнее, а запущенных случаев - меньше на шесть процентов, радоваться рано.

Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин, в течение пяти лет в республике создадут не менее 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Четыре уже открылись на базе крупных многопрофильных больниц в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Кумертау.

До 2014 года в Крыму не было ни одной государственной иммуногистохимической лаборатории - теперь она есть, в онкодиспансере появилось современное оборудование

- Исторически сложилось, что все пациенты с онкозаболеваниями получали помощь в одном учреждении - онкодиспансере, единственном на четыре миллиона человек. Теперь же медпомощь будет максимально приближена к пациентам, - отметил руководитель минздрава.

Чтобы врачи, первыми принимающие пациентов, не проглядели рак, их обучили на специальных курсах и начали стимулировать рублем. С начала года медикам, выявившим онкозаболевание на ранней стадии, доплачивают по 5750 рублей.

Опасную болезнь стараются распознать и во время диспансеризации, проводят два скрининга - на колоректальный рак и новообразования шейки матки. Скоро к ним добавится третий - на раннее выявление рака молочной железы.

Дефицит онкологов в регионе превышает 90 человек. Часть потребности планируется закрыть за счет выпускников медуниверситета. 19 молодых специалистов распределены в больницы Башкирии уже в этом году. Дополнительное переобучение на онколога прошли 23 врача. Один миллион рублей подъемных ждет онкологов, которые приедут в Башкирию и останутся здесь работать.