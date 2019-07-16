ООН: В мире становится все больше голодающих

ООН фиксирует увеличение числа голодающих в мире: эта цифра растет третий год подряд и составляет на сегодня 821 миллион человек. В то же время 2 миллиарда человек едят некачественную пищу или недоедают. Об этом идет речь в очередном докладе ООН "Состояние продовольственной безопасности", который анализирует портал Spiegel Online.

До 2015 года число голодающих, подсчитали исследователи, постоянно снижалось. Однако уже в 2016 году внезапно начало увеличиваться и уже достигло уровня 2011 года, когда был зафиксирован наиболее высокий показатель. Виной тому, по мнению авторов доклада, стали войны в разных регионах мира, а также сильная засуха и неурожай в Зимбабве, Кении и Нигерии.

Поэтому, например, среди голодающих больше всего жителей Африки: по сравнению с 2017 годом здесь в целом число недоедающих людей достигает 20 процентов. Особенно страдают от этого обитатели восточной (более 30 процентов) и центральной Африки (26,5 процента).

Следующие проблемные регионы - страны Карибского бассейна и Латинской Америки.. Там голодающих прибавилось почти на 7 процентов. В Азии в целом число тех, кто страдает от недоедания, насчитывается около 11 процентов населения. Причем страны юга за последние годы, отмечают авторы доклада, добились определенного прогресса. Однако все же там зафиксированы 15 процентов голодающих.

Напомним, что одной из программных целей ООН значится ликвидация голода на Земле к 2030 году. Правда, как считают эксперты из продовольственной организации ООН FAO, если ныне обозначившиеся тенденции в вопросах обеспечения человечества продовольствием сохранятся, то достигнуть поставленной цели вряд ли удастся.