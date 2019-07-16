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16.07.2019 17:12
Рубрика: Экономика

Три ствола при деньгах

Оружие для инкассаторов узаконят
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Владение и применение при необходимости работниками Сбербанка боевого ручного стрелкового оружия должно быть узаконено. До сих пор инкассаторы руководствовались специальным постановлением правительства. Теперь же предложено уточнить в законе правовой статус вооруженных перевозчиков ценностей.

На едином портале проектов правовых нормативных актов и результатов их общественного обсуждения размещено уведомление о начале разработки изменений в Закон "Об оружии". Инициаторы будущего законопроекта - Сбербанк России и Росгвардия. Кстати, участникам обсуждения рекомендовано присылать свои соображения в Главкомат Росгвардии, расположенный в Москве на улице Красноказарменная, дом 9А. Именно Росгвардия наделена функциями лицензирования и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия.

Фото: iStock
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Текста документа пока нет, есть только декларация о намерениях. Но намерения вполне прозрачные: законодательно закрепить осуществляемые Центральным банком России и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" функции по охране при транспортировании денег, драгметаллов, секретной корреспонденции и других ценных грузов. Собственно, для этого и требуется оружие, причем - боевое. Ежегодно в среднем в стране происходит около десятка нападений на инкассаторов, большинство из которых заканчивается гибелью людей.

Право инкассаторам на боевое оружие дало постановление правительства от 23 ноября 2012 года "О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым оружием". Тогда изюминка этого документа заключалась в разрешении для инкассаторов пользоваться укороченной версией автомата АК, причем каждому члену экипажа инкассаторской машины. До этого автомат был лишь у водителя, которому по инструкции запрещено выходить из автомобиля. По идее он должен прикрывать огнем своих товарищей, подвергнувшихся нападению. Но эксперты посчитали недостаточно мощным и эффективным огонь из одного ствола и предложили утроить количество автоматического оружия.

Стрелковое оружие службе инкассации не принадлежит. Стволы инкассаторам во временное пользование выдает Росгвардия, причем за плату, которая определяется в договоре

И еще было разрешено увеличить расход патронов на учебную стрельбу из пистолета и револьвера - с 12 до 80 в год на каждый ствол. Теперь положения этого постановления могут войти в Закон "Об оружии".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Что важно, стрелковое оружие службе инкассации не принадлежит. Стволы инкассаторам во временное пользование выдает Росгвардия, причем за плату, которая определяется в договоре. Опять же, Росгвардия контролирует хранение и применение оружия, сданного в аренду.

Напомним, Сбербанк является одним из лидеров на рынке перевозки наличности. Банк присутствует в 80 регионах и инкассирует наличность на 150 тысячах точек. В инкассации Сбербанка работают около 15 тысяч человек, в парке - свыше 5 тысяч бронеавтомобилей. В общем, полнокровная дивизия.

Зато большинство других российских банков не содержат собственные службы инкассации - считается, что это слишком дорогое удовольствие. Одна лишь бронемашина стоит 2 миллиона рублей. Контракт с охранной фирмой - дешевле.

Экономика Финансы Банки Власть Право Правительство Росгвардия Компании Финансы Сбербанк Все о личном и служебном оружии
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