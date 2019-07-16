Пакистан открыл воздушное пространство для гражданского транспорта

В Пакистане объявили об открытии своего воздушного пространства для всех гражданских рейсов после введенных ранее и просуществовавших в течение нескольких месяцев ограничений.

Об этом сообщает во вторник газета Hindustan Times.

"<...>Воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов коммерческих перевозок", - говорится в сообщении управления гражданской авиации Пакистана. Уточняется, что это решение вступает в силу немедленно.

В марте Пакистан уже частично открывал свое воздушное пространство, но не позволил пролетать над ним индийским самолетам. Позже, в середине апреля, он открыл один из своих 11 маршрутов для полетов из Индии - такие авиакомпании как Air India и Turkish Airlines начали использовать его. Иностранные же авиакомпании, использующие воздушное пространство Индии, были вынуждены делать дорогостоящие "объезды". Так, ранее сообщалось, что расходы российских авиакомпаний из-за полетов в обход Пакистана поднялись примерно на 12 процентов.

Управление гражданской авиации Пакистана закрыло воздушное пространство страны для коммерческих рейсов из-за обострившегося индо-пакистанского конфликта вокруг спорного региона Кашмир. Решение привело к увеличению длительности перелетов по отдельным направлениям на два-три часа.