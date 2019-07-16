Памфилова назвала "ударом ниже пояса" требование встречи с кандидатами в МГД

Глава ЦИК Элла Памфилова находится на больничном после операции на плече и считает неэтичным требование ряда кандидатов в Мосгордуму встретиться с ней 16 июля.

Ранее пресс-служба ЦИК сообщила, что Памфилова готова провести такую встречу 22 июля. Однако, как заявил РИА Новости выдвиженец "Яблока" Сергей Митрохин, кандидаты отказались от этого предложения и настаивают на встрече 16 июля.

"Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями", - сказала Памфилова в эфире радиостанции Business FM. Она добавила, что требования кандидатов "это удар ниже пояса".

Глава ЦИК также отметила, что и после 22 июля будет "не совсем здорова", но надеется, "что будет полегче".

Напомним, во вторник трое кандидатов в Мосгордуму встретились с зампредом ЦИК Николаем Булаевым и высказали свои претензии к процедуре проверки подписей избирателей. В Центризбиркоме пояснили, что не могут исправлять ошибки в подписных листах и посоветовали кандидатам доказывать достоверность подписей в суде.