Персонажи компьютерной игры Gears 5 бросят курить

Разработчики компьютерных игр из студии Coalition в рамках антитабачной компании уберут сцены курения из популярной "стрелялки" Gears 5, как и в последующих играх серии.

Решение удалить все сценки с курением из Gears 5 было принято после того, как некоммерческая антитабачная организация Truth Initiative обратилась с соответствующим требованием к кабельной телесети Turner, владеющей правами на киберспортивные трансляции по игре.

Глава студии Род Фергюссон объяснил свою позицию следующим образом: "Я сам был свидетелем разрушительной силы курения. Для меня всегда было важно не использовать курение как средство повествования, поэтому мы приняли осознанное решение избежать романтизации этого процесса в Gears 5 и последующих играх в этой вселенной", передаёт портал DTF.

Стоит отметить, что серия Gears of War всегда славилась сценами откровенного насилия, на фоне которых курение не кажется большой бедой, в виду чего на студию градом обрушились обвинения в лицемерии. Сами же авторы игры ссылаются на исследование, по которому "жестокость в играх почти никак не влияет на зрителя, а вот романтизация курения - напротив".