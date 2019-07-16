Почему современному человеку нужно хотя бы раз в жизни стать паломником

Паломник должен быть глубоко верующим, с окладистой бородой, носить длинные потрепанные одежды. Так? Совсем не так. Сегодня паломничество превратилось в желание обычных людей - учителей, инженеров, предпринимателей - посетить важные для своей веры места, отключиться от рутины и побыть наедине с собой.

Бизнес-тренер Александр Москаленко из Екатеринбурга, к примеру, трижды ходил по пути Святого Иакова, или Камино де Сантьяго, - популярному в Европе паломническому маршруту. Дважды преодолевал его в одиночку на велосипеде, один раз пешком вместе с женой и четырехлетней дочкой. Рекордным стало велопаломничество 2019 года: за 38 дней Александр проехал 5068 километров.

- Я человек крещеный, но не из тех, кто часто ходит в церковь. Почему-то в дороге постоянно было желание мысленно говорить с Богом. В голову приходило много разных мыслей. Думал, какой будет дочь, когда вырастет, - вспоминает Александр. - А еще думал, что России тоже нужен такой путь!

Разумеется, у нас паломнические маршруты существуют, но от европейского отличаются. В первую очередь инфраструктурой. Идти по Камино де Сантьяго одно удовольствие: обустроенные дороги, указатели, хостелы для пилигримов от шести евро за ночь. Пускают в них только по паспорту паломника, который можно оформить практически в любом соборе на маршруте или турофисах - бесплатно или за два евро. Для жителей европейской глубинки путь Святого Иакова - это способ привлечения туристов, заработка, поэтому они следят за маршрутом.

Пока паломнические маршруты в России - это в основном линии на карте. Отелей для паломников нет, обустроенные тропы - лишь местами. Паломничество привязано к важным датам церковного календаря, поэтому пилигримы идут к святым местам группами, по лесным дорожкам и трассам. "Походами" занимаются религиозные организации: обеспечивают безопасность, решают вопросы с питанием, ночлегом.

Например, Екатеринбургская епархия ежегодно устраивает паломничество, или крестный ход, в Верхотурье (300 километров). Пилигримы - их обычно бывает несколько тысяч - ночуют в монастырях и школах (с крышей над головой и питанием помогают местные власти).

Буддисты из Калмыкии, совершая 300-километровое паломничество от Элисты до Хошеутовского храма-хурула (Астраханская область), старейшего в России духовного центра буддистов, на ночлег останавливаются на чабанских стоянках. Причем иногда гостят у мусульман.

Паломники признаются: такие путешествия заставляют иначе смотреть на жизнь. Корреспондент "РГ" Руслан Мельников, который два года назад ходил с буддистами по калмыцким степям, признается: в паломничестве переоцениваешь ценности.

- В городе, в суете думаешь о деньгах, о работе, а когда идешь в медитативном темпе под постукивание трекинговых палочек и посохов паломников, сознание переключается на созерцание: видишь красоту природы, облака, пейзажи.

За участие в массовых паломничествах деньги не берут. Пилигриму нужно тратиться лишь на покупку снаряжения и питание в дороге. Быть глубоко верующим не обязательно: к паломничеству может присоединиться даже атеист, к молитвам его принуждать не будут.

Паломничество с комфортом

В России развита система паломнического туризма: как внутри страны, так и за рубеж. В обоих случаях предлагают "все включено": с проживанием, питанием, экскурсиями. Путешествия организуют круглый год, без привязок к церковным датам. Удобно, когда хочется побывать где-то далеко. Кстати, с июля этого года паломническими путешествиями заведуют религиозные организации.

Стоимость паломнических туров разная, зависит от условий проживания. Например, в окрестностях Соловецкого монастыря (Архангельская область) можно арендовать койку в частном секторе за 400 рублей в сутки с человека, а можно заселиться в гостиничные апартаменты за 9000 рублей. Если не шиковать, паломническая поездка может быть дешевле обычного тура. Так, один день паломничества по пути Святого Иакова (без авиаперелета) обойдется примерно в 30 евро, путешествие с турфирмой - около 50 евро.

Если путешественника привлекает сольный вояж, он может рассчитывать на гостеприимство религиозных общин в разных точках нашей страны и за рубежом.

Пять паломнических маршрутов за пределами России

1 Израиль

В этой стране находятся главные христианские и иудейские святыни. Стоимость (семь ночей, из Москвы): от 35 тыс. рублей.

2 Саудовская Аравия

Мекка и Медина - два главных города для мусульман. Стоимость хаджа (20-25 дней, из Москвы): от 180 тысяч рублей.

3 Непал

Небольшое поселение Лумбини считают местом рождения Будды. Стоимость (семь ночей, из Москвы): от 60 тысяч рублей. Поездки организуют турфирмы.

4 Греция, гора Афон

Автономное монашеское государство - сообщество из 20 православных мужских монастырей. Гора Афон считается земным уделом Богородицы. Стоимость (семь ночей, из Москвы): от 30 тысяч рублей.

5 Италия, Ватикан

Самое маленькое государство в мире, расположено на территории Рима, является резиденцией для руководства Римско-католической церкви. Стоимость (семь ночей, из Москвы): от 30 тысяч рублей.

Пять паломнических маршрутов в России

1 Подмосковье, Троице-Сергиева лавра

Самый крупный мужской монастырь в РФ, в нем хранятся мощи Сергия Радонежского. Возрожден пеший маршрут "Дорога в Лавру" - от стен Московского Кремля до Сергиева Посада. Бесплатно.

2 Екатеринбург, место гибели царской семьи

Раз в год, в июле, проходит Царский крестный ход - паломники идут от Храма-Памятника на Крови к монастырю на Ганиной Яме. Бесплатно.

3 Соловецкий остров, Архангельская область

Соловецкий мужской монастырь построили в XV веке. На протяжении всей истории его использовали как тюрьму. Стоимость (пять ночей, из Москвы): от 18 тысяч рублей.

4 Село Речное, Астраханская область

Хошеутовский хурул - единственный сохранившийся буддийский храм начала XIX века. Стоимость (пять ночей, из Астрахани): от 48 тысяч рублей.

5 Булгар, Татарстан

Древний город, расположенный в 195 километрах от Казани. Главная достопримечательность - Соборная мечеть. Стоимость (семь ночей, из Москвы): от 20 тысяч рублей.