Подозреваемого во взятке судью привлекут к уголовной ответственности

По просьбе Следственного комитета РФ квалификационная коллегия судей Москвы рассмотрела дело в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда столицы Руслана Якубаева, подозреваемого в получении крупной взятки.

В следственном ведомстве против экс-судьи намерены возбудить уголовное дело. Но для этого надо получить согласие столичной квалификационной коллегии судей. По сообщению пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, такое согласие получено. Она напомнила, что в марте СКР проводил проверку в отношении Якубаева. Уже тогда он подозревался в преступлении по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в крупном размере. По решению квалификационной коллегии судей Москвы в апреле было удовлетворено заявление Якубаева об отставке. Солопова уточнила, что заявление судьей было написано "по собственному желанию".

Теперь суд по ходатайству следствия будет решать вопрос о мере пресечения для отставного судьи. Якубаева задержали в марте сотрудники ФСБ в ходе следственных действий в здании Кузьминского суда, а затем отпустили. Подробности предполагаемого получения судьей взятки не сообщаются.