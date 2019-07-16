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Популярные игры перестанут работать на старых Windows

16.07.2019,  
13:09
Текст:  Владимир Болотин
Компания Microsoft прекратит поддержку нескольких системных игр в ОС Windows 7, Windows XP и Windows ME. Такое сообщение появилось на сайте разработчика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У пользователей этих операционных систем не будет доступа к интернет-версиям шашек, нард, пик, червей, реверси и го. Игры станут недоступны в зависимости от версии ОС: для XP и ME это произойдет 31 июля 2019 года, для "семерки" - 22 января 2020 года.

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Как отмечает издание Engadget, таким образом Microsoft мягко подталкивает пользователей к переходу на актуальную Windows 10.

Впрочем, у пользователей старых версий ОС будет возможность поиграть в любимые игры через браузер.

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