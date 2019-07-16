Президент Беларуси положительно оценил работу Сбербанка в РБ

Положительную оценку ведущему финансовому институту России и благодарность за устойчивую работу Сбербанка в Беларуси выразил 16 июля Александр Лукашенко на встрече с руководителем его правления Германом Грефом, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент с удовлетворением отметил, что при участии Сбербанка продолжается и кредитование экономики Беларуси. Причем "темпами выше инфляции. Но поскольку в банках есть ликвидность - и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, то они, безусловно, эту ликвидность направляют на кредитование населения. Главное, чтобы в разумных пределах", - пояснил присутствовавший на встрече председатель правления Национального банка РБ Павел Каллаур.

"В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо выдерживаете. Я очень ценю это ваше качество: если уж сказал, значит, сделал. Знаю, что это будет всегда на пользу", - констатировал президент.

Лукашенко приветствовал и проведение с 15 по 21 июля на белорусской земле XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает массовые спортивные мероприятия. Более того, успешному проведению состязательного марафона по 12 видам спорта способствует и инфраструктура в белорусской столице, которая прошла в июне испытание "на прочность" во время II Европейских игр.

Для белорусской стороны, по словам президента, очевидны и дополнительные выгоды от проведения Сбербанкиады в плане привлечения туристического потока. Он добавил, что республика готова принимать не только аналогичные спортивные форумы Сбербанка, но и другие мероприятия. "Знайте, что в Беларуси у вас есть надежная опора", - заверил президент.

В свою очередь Герман Греф поблагодарив за прием, отметил большую поддержку белорусской стороны в проведении Сбербанкиады. "Все работает как часы. Прекрасная инфраструктура. Более трех тысяч человек приехали и чувствуют себя здесь весьма комфортно", - резюмировал он.

Как стало известно местным источникам по итогам встречи Лукашенко с руководителем Сбербанка, российский финансовый институт к следующему Дню Независимости РБ планирует построить в Минске светомузыкальный образовательный фонтан. Кроме того, по словам Грефа, которые приводит БЕЛТА, Сбербанк намерен уделять особое внимание и трансферту технологий на белорусский рынок. "Сейчас наш бизнес входит в обычную регулярную систему, и мы договорились о том, что в течение следующего года будем развивать новую продуктовую линейку и новые технологии", - пояснил Герман Греф.

Кстати, отвечая на вопрос местных журналистов, Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом". "Неправда. Нет для этого никаких оснований", - категорически заявил руководитель российской банковской структуры.