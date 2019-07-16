Президент РФС пообещал, что VAR заработает со второго тура РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что система видеопомощи арбитрам должна начать работать со второго тура Российской премьер-лиги.

Об этом глава РФС заявил журналистам после встречи с министром спорта Павлом Колобковым. Напомним, что в первом туре РПЛ VAR работала в режиме офлайн, то есть без прямой связи с арбитром, на матче "Локомотив" - "Рубин".

"Российский футбольный союз взял на себя ответственность за заключение всех необходимых договоров. Думаю, что на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайней мере, на одном из матчей официально использовать в онлайн-режиме VAR. Поэтому мы рассчитываем на то, что начиная со второго тура официально будет использована VAR на матчах Премьер-лиги", - приводит слова Дюкова РИА Новости.

Напомним, что в прошлом сезоне в тестовом режиме система VAR работала с полуфинальной стадии Кубка России, а также во время стыковых матчей за место в РПЛ.

В первом туре нынешнего сезона в матче между "Спартаком" и "Сочи" судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым допустила ряд серьезных ошибок, которые признал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров. Арбитр в итоге на время будет отстранен от работы.