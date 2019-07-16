Россияне Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате мира, который проходит в южнокорейском Кванджу.

На чемпионате мира в Кванджу Юлия Тимошинина (справа) стала лишь пятой в дуэте с Екатериной Беляевой, но затем исправила ошибки в соревнованиях смешанных команд. Фото: РИА Новости

Вместе с синхронными микстами этот вид разбавил традиционную программу соревнований у прыгунов. Первые медали разыграли на чемпионате Европы в Берлине-2014 и чемпионате мира в Казани-2015. Команду формируют из мужчины и женщины, специализирующихся по трехметровому трамплину и 10-метровой вышке. Каждый должен выполнить по три прыжка, причем один - обязательно из "параллельной" дисциплины. Все шесть попыток идут в зачет, все оценки суммируются.

Наш дуэт набрал 390,05 балла, конечно же, пропустив вперед китайцев Линь Шань и Ян Цзяня (416,65 балла), но обогнав американцев Катрину Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

Пусть командный турнир не олимпийский вид, пусть не все участники серьезно относятся к соревнованиям. Однако для российских прыгунов это никак не снижает ценность завоеванной медали. Особенно для трехкратной чемпионки Европы Юлии Тимошининой, которая уже упустила несколько возможностей попасть на пьедестал в Кванджу. В синхронных прыжках с вышки Тимошинина и Екатерина Беляева заняли пятое место, хотя могли побороться как за призы, так и за лицензии на Игры-2020 в Токио. Вчера утром в индивидуальных соревнованиях Юля тоже сильно ошиблась, получив за свой самый сложный прыжок всего 33 балла, и не прошла в полуфинал, показав лишь 31-й результат. Но уже вечером в командном турнире эту попытку она рискнула повторить и не прогадала.

Юля, настроение поднялось после такого выступления?

Юлия Тимошинина: После "серебра" в командном турнире я очень воодушевилась. После синхронных прыжков было разочарование. Мы с Катей старались, боролись за призы, но подвел один прыжок. Для меня он самый сложный. Я много над ним работаю, но постоянно допускаю ошибки. Даже обидно. Но в синхроне мы хотя бы в пятерке были. А после индивидуальных прыжков у меня просто опускались руки. Столько всяких мыслей в голову лезло. Поэтому я очень рада, что смогла завоевать медаль. Хочу поблагодарить всю команду, всех тренеров и, конечно, Сергея, который со мной прыгал. Думаю, без него у меня бы ничего не получилось сегодня. Вроде это не синхрон, и каждый прыгает свои прыжки, старается заявить те, которые получаются лучше и стабильнее. Но мы же все равно вместе находимся, поддерживаем друг друга.

Юлия Тимошинина: Из-за ошибок в синхронных прыжках руки опускались, но после этого "серебра" я воодушевилась

На чемпионате Европы в Глазго вы выигрывали "бронзу" в этом виде. Но с Евгением Кузнецовым...

Юлия Тимошинина: Да, а на чемпионате России прыгала с Никитой Шлейхером. Думали, что и в Кванджу будем выступать с Никитой. Но у ребят впереди борьба на трехметровом трамплине. И для Кузнецова, и для Шлейхера "трешка" важнее. Поэтому им нужно было отдохнуть. А у Сергея на следующий день не было соревнований. Тренеры посовещались и сказали прыгать нам. И видите, как все совпало.

С Шлейхером вы также прыгаете смешанный синхрон, но на внутреннем отборе вас обошли Минибаев и Беляева. Они же взяли здесь серебряную медаль. Не обидно было?

Юлия Тимошинина: С одной стороны, да. Весь год мы готовились с Никитой. На двух чемпионатах мира я выступала в этой дисциплине, но на подиум не попадала. Хотя очень хотелось. С другой стороны, я очень рада за Катю Беляеву. Она очень талантливая. Мы с Никитой продолжим бороться. Хотя Минибаев и Беляева сильная пара. Нам будет непросто.

Ваши родители Светлана и Владимир Тимошинины в прошлом спортсмены, чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира. Они же вас и тренируют. Сложно, наверное, приходится?

Юлия Тимошинина: Бывает очень тяжело. Особенно непростые отношения складываются с мамой. Она переживает, хочет, чтобы все было хорошо. А у меня, например, что-то на тренировке не получается. Она расстраивается. Я расстраиваюсь и из-за своих ошибок, и из-за того, что маму подвела. В общем, начинаются ссоры.

Может, тогда лучше разорвать этот замкнутый круг?

Юлия Тимошинина: Об этом мы даже не думали. Положительных моментов все-таки больше. На сборах мне также помогает наш главный тренер Светлана Борисовна Моисеева. Да вообще все так или иначе участвуют. У нас очень дружная команда.

Интересно, у вас вообще был выбор: прыгать или не прыгать?

Юлия Тимошинина: Сейчас об этом думаю и понимаю, что нет. Реально вспоминаю, что всегда была в бассейне.

Не жалеете, что так сложилось?

Юлия Тимошинина: Еще утром жалела. Сейчас - нет. У меня будет один выходной. Потом начну готовиться к чемпионату Европы.

Напомним, что еще одно "серебро" в копилку сборной принесли Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В комплекте с медалью шла олимпийская лицензия в Токио.

Кстати, Минибаев стал первым спортсменом, который завоевал больше трех медалей в синхроне на вышке на ЧМ.

Пока отрицательная статистика связана с трехметровым трамплином. Олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров не успел восстановиться после операции на колене и попускает соревнования в Кванджу. Партнер Захарова Евгений Кузнецов временно объединился с Никитой Шлейхером, чтобы попытаться добыть неименную путевку на Игры. Но парни стали только пятыми. Два года назад Захаров и Кузнецов выиграли "золото". А без медали в этом виде программы россияне не оставались с ЧМ-2011 в Шанхае.

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Подготовил Илья Трисвятский