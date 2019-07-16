Летняя погода наконец возвращается в Москву. Поэтому наш совет - не теряйте ни минуты и больше времени посвящайте семейным прогулкам. Как вариант можно отправиться в "кругосветку" по паркам - и самим отдохнуть, и детей развлечь. Чем же занять своего ребенка, чтобы было интересно и полезно, узнал корреспондент "РГ".

Говорите на английском?

Ваш ребенок мечтает выучить английский язык? Или об этом мечтаете вы? Не важно. Бесплатные уроки этим летом идут сразу в нескольких парках. Проводят их разные школы и разные преподаватели. Например, школа BKS учит детишек от 3 до 12 лет в восьми парках: Перовском, Бабушкинском, усадьбе Воронцово, "Кузьминках", саду "Эрмитаж", "Царицыно", "Сокольниках" и парке Горького. В саду имени Баумана детские занятия длятся круглый год, в теплое время года "переезжают" на лужайку под открытым небом. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгорпарка", возрастных групп две: от 3 до 6 и от 6 до 12 лет. Занимаются воскресными вечерами. А профессиональный лингвист в парке "Фили" ждет своих учеников по понедельникам. Обучают нестандартно - экспресс-методом, чтобы как можно скорее добиться нужного результата.

Каникулы с пользой

Летние городские лагеря в парках - неплохая альтернатива загородным базам отдыха. Правда, в основном все платные. Допустим, в парке Горького открыт "Кампус" для школьников. Одна смена длится две недели. Детьми занимаются по будням с 10.00 до 19.00. По сути, полный рабочий день. Дети не только развлекаются, но проводят каникулы с пользой: познают азы архитектуры, экодизайна, театра, кинематографа, занимаются спортом.

В саду имени Баумана работают сразу три лагеря. В первом, ArtLab, детям предлагают почувствовать себя великими учеными и провести научные эксперименты. В распорядке дня - пятиразовое питание, утренняя зарядка и двухчасовой перерыв на отдых. Вторым лагерем заведует театр "Домик Фанни Белл". Каждая смена в игровой форме знакомит ребят с новой страной или жанром театрального искусства. Наконец, третий лагерь, "Кон-тики", проходит в формате "экопродленок", где к детям относятся как к взрослым. Здесь делают ставку на прогулки, обучающие игры, мастер-классы и творческие студии. Еще педагоги помогают выучить английский, "укротить" бас-гитару или собрать привлекательный букет цветов.

Тематика мастер-классов и лекций в парках абсолютно разная. В одних учат рисовать и петь, а в других - "дружить" с компьютерами. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Читаем в парке

Ваш ребенок без ума от красочных книг? Стоит заглянуть в летние читальни, павильоны буккроссинга и беседки 12 парков. Ориентируйтесь на яркие стикеры "Читаем в парке". На полках - книги, которые будут интересны детям разных возрастов: и малышам, и подросткам.

Наверняка на стеллажах зацепят детским взглядом "Королевских кроликов Лондона". Книга, написанная британскими супругами Монтефиоре, в лучших традициях Джеймса Бонда рассказывает о шпионских похождениях кролика Шайло.

Летние городские лагеря - неплохая альтернатива загородным базам отдыха

Отдых напрокат

Учеба учебой, но и отдыхать тоже когда-то нужно. Благо, развлечений у парков на любой каприз и кошелек. Хочешь катайся на велосипеде или скейте, а хочешь - на самокате или роликовых коньках. И не обязательно все это покупать. Как минимум один пункт проката есть в каждом парке города.

В некоторых местах предлагают "оседлать" новомодный транспорт. Есть веломобили на одного, двух, трех и четырех человек, а есть сегвеи и гироскутеры - электроплатформы на колесах. Весело и модно! Потому так бешено популярны. Не отпугивают и цены, а они, прямо скажем, кусаются: от 350 рублей за 15 минут.

Можно выбрать и космический фантастар. В космос, конечно, не улетишь, но удовольствие получишь. Внешним видом конструкция смахивает на гидросферу из фантастического фильма "Мир юрского периода". Выглядит и впрямь необычно, местами даже странно. И больше похожа на стандартную скамейку. Разве что есть мини-навес, защищающий от солнца и дождя. Но далеко все равно не уедешь - сильно не разгонишься, поскольку двигается медленно и покачивается, как кресло-качалка. Сидеть в фантастаре разрешено сразу двоим. Много ума и сил не нужно - управляй джойстиком и любуйся видами вокруг, если они есть.

Кстати

ТОП-5 детских площадок в парках

Парк 50-летия Октября

Здесь есть площадка с тарзанкой. Длина трассы - 50 метров. Снизу - песок, чтобы было удобно и мягко прыгать. Ну и падать.

Парк "Борисовские пруды"

Детский игровой скалолазный комплекс "Акула" с сетками для лазанья и скалодром. Именно из-за него и стоит везти сюда своего ребенка.

Парк "Сокольники"

Тут, на 1-м Лучевом просеке, расположена одна из самых больших в городе инклюзивных площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь и качели для детей-колясочников, и карусели с пандусами. В трех крытых павильонах - батут, песочница для малышей и "бассейн" с шариками. Все - бесплатно.

Парк "Северное Тушино"

За теннисными кортам, внутри стилизованного под молекулу ДНК игрового комплекса, висят канаты, по которым можно взобраться вверх. Рядом "Космос" - можно лазать и рассматривать в деталях планеты и звезды.

Парк "Ходынское поле"

В новом парке установлен "аэроплан": многоуровневая конструкция с лестницами, горками, лабиринтами и качелями. Рядом мини-батуты, на которых можно прыгать хоть весь день.