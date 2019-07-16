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16.07.2019 08:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

До +22 и временами дождь ожидается в столице во вторник

Текст: Ирина Огилько

На погоду в регионе продолжает влиять циклон, поэтому сегодня в столице то ясно, то пасмурно, временами дождливо, но температурный фон приблизится к норме. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух в столице прогреется днем до +22, по области до +24 градусов, а в ночные часы столбик термометра не опустится ниже + 16, в результате среднесуточная температура воздуха будет около климатической нормы. Выпасть сегодня сможет до 2-3 мм осадков. Ветер юго-восточного направления в порывах до 10 м/с.

Фото: pixabay
Теплее и больше солнца будет в московском регионе на выходных

В воздухе достаточно кислорода, и сохраняются хорошие условия для рассеивания вредных примесей в приземных слоях атмосферы.

Единственным минусом вполне комфортной июльской погоды станут колебания атмосферного давления: от 758 мм рт. ст. до 740 мм рт. ст. в дневные часы.

Кстати: самое жаркое 16 июля выпало на 2010 год, когда воздух прогрелся до +33,6. А в 1945 году на термометрах было +7,1.

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