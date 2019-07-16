Жители костромского города Мантурово, переселенные из старых аварийных домов в "новые аварийные", готовы вернуться в свои прежние ветхие квартиры, поскольку дышать в новостройках невозможно.

Сон в противогазе

"Новостройки, в которые нас переселили, надо видеть своими глазами, - говорится в письме жильцов в "РГ". - У нас старое жилье было лучше, чем новое. Дом номер 23 еще не так страшен, как дом номер 25. Там люди находятся на волоске от трагедии, полы того и гляди провалятся. Администрация обещает поменять покрытия, но у нас перекрытия - не бруски, а доска 25 миллиметров, поставленная ребром. Замена покрытия ничего не даст. Да и когда начнут устранять строительные ошибки - неизвестно. Только одни обещания. Или ждут, пока не случится трагедия? Очень надеемся на вашу помощь".

Жительница города Мантурово Светлана Прытова переехала в трехэтажную 25-квартирную новостройку на улице Октябрьской в 2015 году. По документам Светлана и ее соседи должны были справить новоселье еще осенью 2014-го, однако сроки программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Мантурове оказались сорваны. В результате люди всю зиму прожили в своих старых домах. Тем, кто понадеялся на обещания властей, пришлось в срочном порядке решать проблему с отоплением, поскольку дрова для печей они просто не запасли.

"В рекламных проспектах новостройки называли "городом будущего". Вокруг обещали сделать качественное благоустройство, детские площадки и даже фонтан. Но на деле все оказалось иначе. Не до фонтанов точно! Мы видели, как строятся эти дома. Строители к сроку не поспевали, делали все в крайней спешке, с нарушением технологий. В 25-м доме стелить полы начали еще до того, как сделали крышу. С неба течет - а они полы укладывают! Доска непросушенная, сырая - только что с пилорамы. В результате все начало гнить, по дому поползла черная плесень", - вспоминают жильцы.

Сразу после переезда жильцы начали задыхаться. Выяснилось, что сети канализации в домах не работают. Фекальные стоки хлынули в подвалы.

- Вонь в доме такая, что дышать невозможно, - рассказала "счастливая обладательница" новой квартиры. - Я хотя бы живу на третьем этаже, а вот соседям на первом совсем не позавидуешь: у них вещи, детская одежда - все пропиталось запахом канализации. Мы вызывали к себе в дом комиссию. Проверяющие входили, зажав носы. А нам каково здесь жить? В противогазах спать? Из Шарьи приезжали сотрудники Роспотребнадзора, брали пробы. Потом нам сказали, что дом кишит бактериями - тут и кишечная палочка, и сальмонелла - чего только нет! Не нашли разве что вирус гепатита. И в таких условиях люди живут, семьи с детьми! И все они этим дышат.

За недоделки - повысить

Поняв, что в новом доме жить невозможно, переселенцы в панике начали стучаться во все двери, приглашая к себе представителей контрольных и надзорных ведомств.

Проверяющие выяснили, что в 2014 году, несмотря на недоделки и несоответствие проектной документации, первый заместитель главы администрации города Мантурово Геннадий Веселов подписал акт о вводе дома в эксплуатацию. По данным Следственного комитета, ущерб бюджету от действий чиновника превысил 16 миллионов рублей. В апреле 2017 года Мантуровский районный суд признал руководителя виновным в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Суд лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года, но в связи с амнистией чиновник был освобожден от наказания и спокойно продолжил работу в мэрии. Тем временем поток жалоб от жителей "новых аварийных домов" нарастал. Когда обращения дошли до губернатора, тот публично отчитал главу города Михаила Блинова за срыв программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Блинов критику признал и в конце июня 2017 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы стал хорошо известный переселенцам его первый зам Веселов.

Стелить полы начали еще до того, как покрыли крышу: в результате все стало гнить

Новая администрация пообещала жильцам проблемных домов устранить все строительные нарушения до 30 сентября 2018 года. Однако и этот срок оказался сорван. За некачественное исполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья администрацию Мантурова оштрафовали на 200 тысяч рублей. Компенсировать убытки пришлось не главе и не его заму, а всем налогоплательщикам. Всю сумму на счета Фонда реформирования ЖКХ перечислили из бюджета города.

В октябре 2018 года на выборах мэра Мантурова победил бывший полицейский Алексей Смирнов. Он уволил с работы амнистированного зама и заявил, что в ближайшее время предъявит ему регрессный иск, в котором потребует полной финансовой компенсации за все выявленные недоделки.

Расселить новостройку

Пока новые власти разбирались с ситуацией, жители проблемных новостроек продолжали страдать в почерневших от плесени зловонных квартирах.

В апреле этого года после обращения жителей дом N 23 на улице Октябрьской посетила комиссия Общероссийского народного фронта. Увидев сгнившие полы, неработающую вентиляцию и канализацию и трещины в стенах квартир, участники рейда пришли к выводу, что строительные дефекты, возникшие при возведении дома, до сих пор не устранены.

Активисты рассказали, что после проведенной в начале года внеплановой проверки с участием представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ ситуация в Мантурове лишь усугубилась. "Проверка прошла в домах N 1В на улице Больничной, из которого также поступали жалобы от жителей, и в домах N 23 и 25 на улице Октябрьской. Установлено, что к ранее существовавшим нарушениям добавились новые. Так, по результатам осмотра в доме N 23 на улице Октябрьской зафиксированы прогибы перекрытий второго и третьего этажей более чем на 30 миллиметров, а также многочисленные трещины на стенах", - пояснили участники рейда. Они направили обращение новому главе города с просьбой рассмотреть вопрос о расселении дома N 23 на улице Октябрьской и обеспечить жителей по-настоящему качественным и комфортным жильем.

В ответ на обращение глава города сообщил, что в проблемный дом повторно выехала комиссия. Состояние фундамента и наружных стен здания признано работоспособным, внутренних стен и перегородок - "ограниченно работоспособным", покрытий пола - аварийным. Эксперты заявили, что вероятной причиной возникших дефектов стало использование деревянных конструкций с повышенной влажностью и неработающая система вентиляции. Власти пояснили, что о расселении дома речи не идет, поскольку здание целиком аварийным не признано. Они пообещали отремонтировать систему канализации и в срок до 1 октября 2019 года заменить гнилые полы в квартирах. На время ремонта переселенцам предложили переехать в маневренный фонд.

Комментарий

Алексей Смирнов, глава города Мантурово:

- Обязанность создания комфортных условий проживания лежит на муниципалитете. Мы понимаем озабоченность граждан, муниципалитет от своих обязанностей не отказывается. Проведено комиссионное обследование проблемных домов N 23, 25 и 27 на улице Октябрьской, завершены проектно-изыскательские работы, составлена смета. Для устранения проблем с канализацией приобретены новые погружные насосы, благодаря которым подвалы удалось привести в порядок. Сейчас там уже сухо, их не затапливает. Администрация подготовила иск к одной из подрядных организаций, которая занималась строительством домов. К сожалению, фирма - в состоянии банкротства, взыскать с нее вряд ли что-то удастся. Выполнять работы придется за счет средств бюджета. Все предусмотренные законодательством процедуры мы провели. Подготовили изменения в бюджет, депутаты их утвердили. С августа начнется ремонт в квартирах. Я думаю, что до наступления холодов проблема будет решена. После ремонта дом повторно введут в эксплуатацию. Наряду с членами комиссии граждане дадут оценку качества работ. Думаю, в октябре мы уже сможем за эти работы отчитаться.

Между тем

В начале июля в Ивановской области отдали под суд бывшего главу города Вичуги Михаила Куприянова. Чиновника обвиняют в превышении полномочий по части статьи 286 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, чиновник, возглавляя службу государственного строительного надзора региона, подписал положительное заключение о соответствии проектной документации дома в Московском микрорайоне, хотя знал, что дом построен с нарушениями. После этого объект ввели в эксплуатацию. Если вину чиновника докажут, ему грозит до четырех лет заключения.