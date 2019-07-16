Любительским театрам дадут бесплатные площадки для репетиций

Актеры из независимых театров смогут репетировать, а потом и показывать свои спектакли на профессиональных сценах Москвы. Арендную плату с коллективов взимать не будут.

Заявить о себе на всю столицу поможет Московский продюсерский центр, который недавно запустил "ТеатрONstage". По словам авторов проекта, участниками первого пилотного сезона стали пять коллективов. Они поставили свои спектакли на "полях" книжного фестиваля "Красная площадь" и в парке искусств "Музеон".

Второй сезон проекта уже стартовал. В оргкомитет пришло 20 заявок, но в проекте останутся только десять театральных коллективов и режиссеров.

Пока известны имена двух восходящих звезд. Это победитель Международного конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера" Михаил Сабелев и участник Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" Роман Пожидаев.

- Независимыми мы называем негосударственные театры, - пояснили "РГ" в пресс-службе Московского продюсерского центра. - Наша программа распространяется в том числе и на государственные. К нам обращаются профессиональные коллективы, актеры и режиссеры театральных вузов, которые еще не нашли свой "театральный дом", но смогли собрать команду. Любительские театры тоже могут обращаться.

В конце августа эксперты посмотрят спектакли и выберут победителей, которым дадут грант на "докрутку" постановок

Устраивать репетиции, генеральные прогоны и премьерные показы "народные" актеры смогут в театре МОСТ, культурном центре имени Астахова и на двух площадках Центра драматургии и режиссуры. Идут переговоры с арт-пространством ХлебЗавода, Московским музеем современного искусства, Депо и другими творческими площадками, которых в столице немало. Обещают участникам проекта и насыщенную образовательную программу с лекциями, мастер-классами и тренингами.

В конце августа эксперты, в том числе актеры и режиссеры из государственных театров Москвы, посмотрят спектакли и выберут победителей, которым дадут грант на "докрутку" постановок. После работы над ошибками в ноябре их увидят посетители Всероссийской театральной акции "Ночь искусств". Для премьерных показов подберут самые крупные площадки.

Чтобы принять участие в программе "ТеатрONstage", независимым коллективам или режиссерам стоит заглянуть на официальный сайт проекта. Там можно заполнить и отправить заявку.

Тем временем

В столичном "Музеоне" в эти дни проходит международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019. В этом году он посвящен театру. Свои сады выставили лучшие ландшафтные мастера из разных стран мира. Оценивает "зеленые" работы интернациональное жюри во главе с судьей Королевского общества садоводов Великобритании Джеймсом Александром Синклером.

Впервые садовые шедевры представили известные российские дизайнеры моды: Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие именитые модельеры.

Фестиваль завершится в предстоящее воскресенье, 21 июля.