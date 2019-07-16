Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство. Активно в этом участвует федеральное правительство - тема в зоне внимания с 2016 года. В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" бюджет выделяет 105 миллиардов рублей. Почти половина пойдет именно на благоустройство городов и населенных пунктов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр культуры РФ Владимир Мединский показали председателю правительства, как сейчас выглядит Тульский кремль, как идут реставрационные работы в Успенском соборе, провели его по улице Металлистов, на которой постепенно восстанавливают исторические здания, превращая это место в Музейный квартал. И, конечно же, местные власти не могли не похвастаться Казанской набережной - ландшафтным парком, разбитым на берегу реки Упа.

"Город меняется. Здесь видна большая работа той команды, которая сейчас этим занимается. Молодцы", - похвалил Медведев за проделанную работу во время встречи с экспертами в сфере урбанистики. Самое главное, считает он, что в Туле появляется прообраз современного города в исторических границах города древнего. "Все это делается не просто так и не только для того, чтобы сохранить историческое наследие, а чтобы сформировать комфортную городскую среду", - подчеркнул глава кабинета министров.

- Комфортная городская среда - это небольшие мероприятия, но у них есть очень важный момент, - рассказал Медведев свое видение процессов благоустройства. - Они дают толчок, чтобы после этого мероприятия начинала развиваться нормальная городская среда.