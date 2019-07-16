МГИК зарегистрировал уже 216 кандидатов на выборы в МГД

Число официально зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы составило 216. Об этом сообщает пресс-служба столичной избирательной комиссии.

В общей сложности о своем выдвижении заявили 426 человек, из которых 136 утратили статус кандидата: кто-то выбыл по собственному желанию, а кто-то не прошел проверку документов в окружных избирательных комиссиях. Из 45 ОИК решения по кандидатам приняли уже 25, остальные сегодня рассмотрят документы 47 претендентов.

Напомним, что выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.