Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны

Столичная избирательная комиссия проверяет абсолютно все официальные жалобы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МГИК.

Помимо обращений в избиркоме отрабатывают и сообщения из других источников. В частности, из соцсетей. Например, информация от кандидата Любови Соболь о якобы забракованных подписях в ее поддержку актера Михаила Ширвиндта и журналиста Ильи Азара не подтвердилась. Эти автографы признаны достоверными.

А в подписных листах Елены Русаковой эксперты нашли несоответствия. Например, фамилия одной из подписанток указана неверно (была допущена описка). В данном случае вмешался человеческий фактор - сборщик подписей по каким-то причинам ошибся.

В МГИК подчеркнули: при проверке подписей фиксировались только безусловные нарушения, а любые сомнения трактовались в пользу претендента.