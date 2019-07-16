"Москвариум" отметит четырехлетие

Одному из самых удивительных подводных "музеев" всей страны - "Москвариуму" на ВДНХ - в начале августа исполнится четыре года. Но подарки получат не только - летающие косатки, акулы за обедом, красавицы-русалки, говорящие моржи, но и зрители. Какие именно? Чтобы узнать это, корреспонденты "РГ" специально "залегли на дно" и узнали, чего ждать москвичам и туристам от океанических именин.

Сон в летнюю ночь

На "Вильяма нашего Шекспира" замахнулись хвостами даже косатки - они одни из главных участниц мюзикла "Сон в летнюю ночь". Страсти тут почти как в пьесе классика, однако в трактовке "Москвариума" ее вполне можно показывать даже детям. Мы с нашим фотокором Егором решили присесть прямо перед сценой - огромным бассейном, на "берегу" которого происходит действие. Но на моем месте лежит пакет с чем-то желтым. "Это ваше, - говорят работники "Москвариума". - Раскройте - пригодится!" Ok, раскрываем. Плащ-дождевик! Как мы поняли, он очень даже пригодится тем, кому посчастливилось сесть в первых рядах.

А ведь поначалу ничто не предвещало... Ася - дочь травника - и ее друг, хромой Кузнец, очень мечтают о любви. А ее (по "москвариумному" либретто) добыть можно, если только сорвать ночью алый цветок в сказочном лесу. Ася - хранитель эпоса, так что знает: добыть его может только красавица Таисия... Рассказывать сценарий дальше мы не будем, чтобы было интереснее смотреть! Расскажем только, зачем понадобились дождевики. Во время своих "па" и полетов танцовщицы-косатки (под четыре тонны каждая) щедро осыпают аплодирующий зал порцией хрустальных брызг. Это, впрочем, ничто по сравнению с серым московским дождем. Впечатлений от полета хватит на несколько Instagram-постов (фотографировать можно, но без вспышки).

Кстати, во время морского спектакля можно подтянуть знания по русскому языку. В процессе представления вспомните, например, как правильно писать: кОсатка или кАсатка. Оказывается, это разные слова. Одна - артистка-млекопитающее. Другая - миниатюрная птица. Разница в весе космическая. А в эффектности - и подавно.

Акулий бизнес-ланч

Все, кто смотрел или еще будет смотреть "Челюсти", наверняка захотят посетить "акулий бизнес-ланч". Москвариумных гигантов в определенные часы кормят водолазы. В резервуар с акулами, черепахой и другими их соседями спускаются трое героев-водолазов с порцией отборной скумбрии, кальмаров и прочих деликатесов. В этот момент возле аквариума собираются десятки зрителей. Не каждый же день опасный хищник вот так, на твоих глазах, спокойно себе закусывает!

Водолазная группа спускается вниз под контролем еще одного аквалангиста. Мало ли что может случиться там, внизу... А за слаженностью действий команды внизу следит старшина Тимур Красов. Нам удалось лично пообщаться с человеком, который устраивает обед для хищников.

Как вам вообще в голову пришло прийти в эту профессию?

Тимур Красов: Можно сказать, стечение обстоятельств. Десять лет занимался дайвингом и вот - устроился сюда.

Кого кормить будете?

Тимур Красов: Всех, кто в аквариуме. Один водолаз у нас занимается только черепахой, чтобы больше никто на нее не отвлекался. Может сзади подкрасться и укусить. Поэтому мы с этой дамой осторожны!

Чем кормите?

Тимур Красов: Сегодня у акул на обед отборная скумбрия. Вот Машка вышла на боевой курс. Маша и Миша - так мы назвали наших песчаных тигровых акул. Процедура адреналиновая!

Может наброситься?

Тимур Красов: Теоретически - да. Поэтому все водолазы проходят обязательный инструктаж. Акулы нападают всегда снизу вверх. Когда даешь пищу, нельзя оказываться ниже нее. Мы ее не дразним, не провоцируем, никогда не даем акуле подойти сзади. Если кормишь акулу - крути головой на 360 градусов!

Глупый вопрос... А почему акула не ест других рыб рядом с ней?

Тимур Красов: Кормежка-то частая! И со дна кормим, и сверху подкармливаем.

А много акула ест?

Тимур Красов: Представьте, зависит от настроения. Мало ли, кто-то ее обидел или погода плохая... В общем, бывает, пару скумбрий съест - и уплывает. А случается, что и 5-6 рыбин за раз заглатывает.

Хочу все знать

Как спят акулы

Каждый день в "Москвариуме" - познавательные лекции ихтиологов. Вы узнаете в деталях все, что происходит на морском дне. Акулы, скаты, осьминоги, мурены, кораллы - жизнь всех этих обитателей можно узнать почти как собственную. Задать экскурсоводу-ихтиологу разрешается любой вопрос. Мы с Егором, например, давно хотели узнать, как рыбы и их соседи млекопитающие спят?

Оказывается, они засыпают, когда "Москвариум" закрывается. В это время во всех помещениях постепенно гаснет свет, и все, как говорится, "рыбки уснули в пруду". Но здоровый сон у обитателей принимает разные формы. К примеру, любимцы публики дельфины спят с одним открытым глазом. А акулы... Те могут спать только в движении! Кемарить и одновременно плыть - это их жизненная необходимость. Только так жабры позволяют обладателям ужасных челюстей дышать. Дышать на радость всем посетителям!

Кошелек

Цены на билеты

*Детский билет (от 3 до 12 лет) в будни - 600 руб., в выходные - 800 руб.

*Взрослый билет - 900 руб. в будни, 1000 руб. в выходные.

*Аудиогид - 200 руб. в будни, 200 руб. в выходные.

Шоу "Сон в летнюю ночь" - 1 500 руб.

Как добраться: от метро "ВДНХ" на бесплатной маршрутке. Или на "Яндекс. Такси" - до Театрального проезда.