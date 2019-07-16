Районы Москвы глазами их жителей - тема очередного "Московского пленэра". Жители столицы выйдут 27 июля на улицы, парки и площади города с красками и мольбертами, чтобы изобразить любимые места своего района.

Общегородской пленэр пройдет в третий раз. Уроки живописи на открытом воздухе ждут горожан в 76 культурных центрах столичного департамента культуры. Всего организуют 78 бесплатных занятий, уточнили в Московской дирекции по развитию культурных центров. Присоединиться к урокам может любой желающий, но на некоторые занятия потребуется предварительная регистрация. Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. Научить рисовать обещают даже тех, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш. После окончания урока картины можно будет забрать на память.

Самые необычные занятия пройдут на крышах культурных центров и ТЦ. К примеру, увидеть город с высоты птичьего полета можно поднявшись на крышу центра "Каширская Плаза". Еще один пленэр на крыше пройдет в культурном центре ЗИЛ, где участники будут рисовать Даниловский район. Отсюда откроется вид на Останкинскую телебашню, деловой центр "Москва-Сити" и Симонов монастырь.

Жители района Левобережный смогут нарисовать Речной вокзал, парк Дружбы, Химкинское водохранилище и другие зеленые уголки близкие сердцу. В музее-усадьбе "Кусково" живописцы соберутся, чтобы изобразить единственный в России павильон, в котором сохранилась готическая отделка XVIII века - "Грот", расположенный на берегу небольшого пруда.

В районе Черемушки уроки рисования пройдут у здания центра культуры и искусства "Меридиан", которое считается достопримечательность района. Желающие смогут изобразить его акварелью. Интересные площадки есть и в других районах. Например, в поселение Роговское в ДК "Юбилейный" можно научиться стрит-арту. Фасад ДК, который расположен по адресу улица Юбилейная, 1а разрешат разрисовать специальными красками.