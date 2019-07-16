Второй участок розовой ветки московского метро - от "Авиамоторной" до "Косино" - планируют достроить в конце текущего года. Об этом вчера сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Нижегородская".

- Запуска второй очереди Некрасовской линии метро ждут более миллиона человек: жители Некрасовки, Люберец, а также районов Москвы, примыкающих к Таганско-Краснопресненской ветке, - рассказал глава города. - Работы еще очень много, но строители будут делать все возможное, чтобы запустить новый участок как можно раньше.

Первые четыре станции "розовой" ветки, напомню, открылись в минувшем июне. Еще пять планируют запустить в будущем году. В их числе - "Нижегородская". По словам строителей, станция готова почти на 80%.

Ее оформят в стиле авангарда. На потолках появятся желтые и оранжевые квадратные плафоны. Стены и колонны тоже разукрасят в желтые и оранжевые цвета. Станция в перспективе войдет в состав крупнейшего в Москве транспортно-пересадочного узла "Рязанская". Здесь пассажиры смогут перейти на МЦК и железнодорожную станцию "Карачарово". Позже можно будет пересесть и на Большую кольцевую линию подземки.

Еще пять станций на розовой ветке планируют запустить в будущем году

Вышло на финишную прямую строительство и остальных станций Некрасовской линии. Тоннели от "Косино" до "Нижегородской" уже проложены, рассказал Собянин. Впервые в истории московского метро их строили новым способом - десятиметровыми щитами. Это значит, что поезда пойдут в одном тоннеле вместо двух, а платформы на большинстве станций будут "береговыми". Одно из главных преимуществ такого метода - безопасность, объясняет мэр. Если случится авария или сломается поезд, пассажиров эвакуируют примерно за 16 минут, уверяют строители. В однопутном же тоннеле на это уйдет порядка 40 минут, поскольку эвакуация проходит только через хвостовой и головной вагоны. Плюс метро, если использовать такие щиты, строится быстрее: щит проходит насквозь через строящуюся станцию и двигается дальше. Поэтому его не нужно заново разбирать и собирать. Снижается и стоимость строительства.