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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Клирнинг на воде

На Москве-реке начали мыть мосты
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 154(7912)
К Автозаводскому мосту утром пришвартовалась слегка ржавая, но вполне рабочая баржа с мешками, подъемными установками и какими-то странными приборами на палубе. Так начиналась подготовка к мытью мостов на Москве-реке.
Мыть мосты - не самая легкая работа. Зато потом они целый год будут радовать глаз. Фото: Михаил Синицын/РГ Мыть мосты - не самая легкая работа. Зато потом они целый год будут радовать глаз. Фото: Михаил Синицын/РГ
Мыть мосты - не самая легкая работа. Зато потом они целый год будут радовать глаз. Фото: Михаил Синицын/РГ

Вначале все конструкции мостовых сооружений очищают с помощью пескоструя. При этом специалист, стоя на барже, надевает форму, напоминающую наряд аквалангиста, и кислородную маску. А дальше метр за метром очищает стены моста. Там, где уже не достать вручную, подключают подъемник с люлькой, максимально взлетающей на 28 метров. Кварцевый песок во время работы почти не виден, вылетает он как пыль. Всего на один мост уходит порядка 20 тонн песка. Зато место, которое очищают, очень даже хорошо заметно - под сильным давлением воздуха и песка слетает старая краска, а временами просто куски бетона. Как поясняют специалисты, так убирается слабый бетон, который в осенне-зимнее время от перепадов температур может начать крошиться и падать на головы прохожим.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"Все эти работы необходимы, чтобы предотвратить возможное разрушение конструкции, ведь этот мост был введен в эксплуатацию в 1961 году, и хоть он капитально ремонтировался, но возраст имеет солидный", - рассказывает "РГ" заместитель начальника участка ГБУ "Гормост" Николай Новиков.

Все "дыры" шпаклюют, заделывают грунтовкой, выравнивают. Потом уже полностью очищенную конструкцию помоют под сильным напором воды. И покроют белой краской. Все центральные мостовые сооружения в столице подсвечены, и именно на белом фоне подсветка выглядит лучше всего.

Работы по приведению в порядок одного моста идут трое суток без перерывов на ночь. Следующий на очереди мост - Новоспасский. Всего до конца лета планируют очистить и покрасить 22 моста.

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