Одной из крупнейших водолазных служб Москвы исполнилось пять лет

Каждый год водолазы ГУП "Мосводосток" обследуют пляжные зоны, очищают городские озера и пруды от мусора и даже поднимают затонувшие суда. В этом году Управлению водолазных работ ГУП "Мосводосток" исполняется пять лет, об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

- В этом году специалисты этого управления обследовали пляжные зоны на озерах Белое и Святое, а также Черное озеро, пруд Крюковский, Серебряно-виноградный, Большой садовый пруд, очистили дно водоемов от бытового мусора и посторонних крупногабаритных предметов, - уточнили в пресс-службе КГХ Москвы.

Помимо очистки дна, водолазами были почищены решетки переливной галереи от речных наносов, подняты доски, очищены камеры шлюза от речных наносов, камня, щебня. За пять лет работы регулярное водолазное обследование водоемов привело к существенному уменьшению бытового мусора, а на некоторых прудах к полному его отсутствию.

Более того, с конца октября прошлого года по май нынешнего года специалисты управления подняли со дна реки Москвы затонувшие суда - дебаркадер "Казань" и неизвестное судно в акватории Кожуховского затона.

Напомним, что на базе комплекса городского хозяйства Москвы также функционируют водолазные службы АО "Мосводоканал" и АО "Мосгаз".