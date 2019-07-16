Олимпийские чемпионы приучат жителей Москвы к спорту

В минувший выходной с жителями севера Москвы бегал олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов. В следующие выходные зарядку проведет олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов. Об этом сообщает пресс-служба Московского государственного университета пищевых производств.

Все спортивные мероприятия с жителями города будут до конца лета проводить профессиональные спортсмены в рамках программы "Легенды спорта - детям". "В этом году куратором программы выступил ректор университета Михаил Балыхин, и вуз присоединился к программе, - поясняют в пресс-службе. - Поэтому в ближайшее время ожидается, что станет известно расписание событий с участием спортивных звезд, среди которых мастер-классы по разным видам спорта, соревнования по дворовому футболу". Как ожидается, спортивное расписание появится в ближайшее время на сайте университета. А пока ректор Михаил Балыхин пригласил москвичей в субботу, 20 июля, принять участие в плогинге. "Это новый вид спорта, стремительно набирающий популярность. Мы совершим забег, во время которого будем собирать мусор, то есть совместим укрепление здоровья с улучшением окружающей среды в городе", - пояснил Михаил Балыхин.