Пять человек пострадали в аварии под Воронежем

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали пять человек - в том числе трое детей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Столкновение КамАЗа с двумя легковушками произошло в 21.07 понедельника на 647 километре трассы. Следовавший из Москвы в Ростов-на-Дону грузовик выехал для обгона на встречную полосу, но не рассчитал маневр и столкнулся с шедшими навстречу SsangYong и Lada Priora. Последняя отделалась ударом по касательной и небольшими вмятинами на левой стороне кузова, в том время как корейский внедорожник принял на себя всю тяжесть удара.

Ехавшие в иномарке жители Ленинградской области: 46-летний водитель, 33-летняя женщина, две девушки по 16 лет и 7-летняя девочка - с различными травмами доставлены в больницу.

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.