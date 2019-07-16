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16.07.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять человек пострадали в аварии под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали пять человек - в том числе трое детей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: УМВД по Костромской области
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Столкновение КамАЗа с двумя легковушками произошло в 21.07 понедельника на 647 километре трассы. Следовавший из Москвы в Ростов-на-Дону грузовик выехал для обгона на встречную полосу, но не рассчитал маневр и столкнулся с шедшими навстречу SsangYong и Lada Priora. Последняя отделалась ударом по касательной и небольшими вмятинами на левой стороне кузова, в том время как корейский внедорожник принял на себя всю тяжесть удара.

Ехавшие в иномарке жители Ленинградской области: 46-летний водитель, 33-летняя женщина, две девушки по 16 лет и 7-летняя девочка - с различными травмами доставлены в больницу.

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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