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16.07.2019 22:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спрос на колесо

Растет популярность самокатов: крутить педали лень
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 154(7912)
Москвичи все чаще выбирают самокаты в качестве основного "летнего транспорта". Такой вывод сделали аналитики "Яндекс. Маркета", изучив спрос горожан перед началом сезона. А вот личные велосипеды уже не так популярны.

Пик интереса к этому виду транспорта пришелся на период с 20 мая по 16 июня. Спрос в Сети в это время вырос как на велосипеды, так и на самокаты. Но если переходы на объявления с "байками" по сравнению с 2018 годом выросли на 15 процентов, то у самокатов кликабельность оказалась выше почти в пять раз!

Фото: PhotoXPress.ru
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Судя по тем характеристикам, на которые обращают внимание потенциальные покупатели, основное преимущество самоката перед велосипедом - цена. Если универсальный велосипед для дачи и города в среднем можно найти за 14,8 тыс. руб., то приличный самокат - в районе 10. Причем это электрический самокат, для тех, кому толкаться лень. Если в прошлом году только 35 процентов покупателей самокатов приценивались к самодвижущимся моделям, то теперь таких на "Маркете" 63 процента.

Самокат также выигрывает у велосипеда в компактности. Его удобно брать с собой в метро, к тому же 80 процентов покупателей выбирают складные модели. Такие и в автобагажник помещаются, и в офис заносятся. "Байк" же придется оставить на велопарковке и весь день волноваться, не уехал ли он без хозяина. Ощутимый плюс также - удобство в обслуживании. Цепи нет, смазывать постоянно не надо, да и гаек на самокате меньше - экономим время на "подтягивании". По сути, единственное, с чем придется столкнуться владельцу самоката, - износ подшипников. Хотя в Москве тротуары относительно новые, все равно бордюры и плитка иногда ощутимо бьют по колесам. Поэтому периодически расходники все равно придется менять. Запчасть и работа мастера обойдется в 600 рублей за одно колесо.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Сергей Бабкин
Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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