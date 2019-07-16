Под Липецком зарезали мать с ребенком

Липецкие следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трех человеческих тел с признаками насильственной смерти.

В понедельник в квартире Ельца обнаружили убитыми 29-летнюю женщину, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя с колото-резаными ранами. Свидетельницей убийства стала 4-летняя дочь погибшей - ее нашли в квартире с порезами и отправили в больницу, жизнь ребенка вне опасности, сообщили в региональном управлении СКР.

- По предварительным данным, убийство было совершено днем 14 июля - соседи тогда слышали крики из квартиры. Предположительно, мужчина нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и ее сыну, а затем покончил с собой, - рассказали следователи.

Тревогу забили родственники женщины, после того как та перестала выходить на связь. Дверь квартиры была заперта изнутри. Приехавшие спасатели заметили кровь и вызвали полицию.