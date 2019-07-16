Погода в Москве сегодня вечером резко ухудшится

В столичном регионе до пятницы может выпасть до половины месячной нормы осадков. Затем солнца станет больше, дожди прекратятся и потеплеет. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По метеорологическим расчетам, столица может оказаться во власти стихии уже сегодня вечером, но основной пик непогоды придется на среду и четверг.

- Московский регион находится во власти южного циклона, который принес нам тепло и в ближайшие дни принесет и обильные ливни, которые помогут восполнить копилку осадков и поднять температуру месяца до нормальных для середины лета значений, - рассказала Позднякова. - Это только кажется, что в столице июль дождливый, чаще погода стоит пасмурная, а осадки идут слабые. Например, с начала месяца выпало только 15 мм осадков, при норме 94 мм. А что касается температуры, то отставание пока более чем на 1,5 градуса.

Сегодня погода под влиянием циклона начнет портиться после 18.00. Но наиболее сильные дожди ожидаются в ночные и утренние часы среды и четверга. К утру пятницы в разных районах города может выпасть от 20 до 50 процентов месячной нормы осадков. По словам Поздняковой, дожди пройдут неравномерно - наиболее сильные осадки ожидаются на западе и юго-западе города. Вместе с дождем не исключены грозы, град и усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Несмотря на сочетание дождя и ветра, температура воздуха сохранится довольно высокой - на уровне +21…+23 градуса в дневные часы, ночью не ниже +16. Улучшение погоды московские метеорологи ожидают к выходным. Воздух прогреется до +24…+25 градусов, а осадки если и будут - то кратковременные и местами.