Запретить маршруткам из пригорода ездить через областной центр могут уже с сентября. В мэрии надеются, что это поможет разгрузить улицы от транспорта. Идея, однако, вызвала у воронежцев резкое неприятие. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Задом наперед

Первый заместитель главы администрации города Сергей Петрин сообщил, что создание сети пересадочных узлов предусмотрено в новой схеме организации дорожного движения. Сейчас она в стадии разработки. Ожидается, что пригородные маршрутные автобусы станут ходить только до окраин областного центра. Дальше пассажирам надо будет пересесть на городской общественный транспорт.

Разорвать чересчур длинные маршруты и тем самым уменьшить количество автобусов, конкурирующих за пассажиров в центре Воронежа, эксперты предлагают давно. Им вторят и общественники. Специализирующийся на теме транспорта блогер Виталий Иванищев обратил внимание, что в столице Черноземья сложились две самостоятельные маршрутные сети:

- Одна регулируется муниципальным управлением транспорта, вторая подчинена областному. Областные маршрутки наравне с городскими ходят по центральным улицам. Но в них нельзя оплатить проезд банковской картой, их местоположение не отображают программы отслеживания через ГЛОНАСС. Количество областных маршруток - до трети от городских. Безобразие на самом деле. Система должна быть едина и работать по понятным правилам.

На первый взгляд, власти и решили воплотить эту вроде бы правильную схему, просто оставив областные маршрутки за пределами города. Почему же никто не обрадовался?

Дело в том, что в столице Черноземья нет возможности совершать несколько поездок по цене одной (в заданный промежуток времени). Разговоры о внедрении пополняемых транспортных карт с такой опцией велись. Воронежцы полагают, что логичнее создать условия для езды с пересадками, а потом делать ее безальтернативной. Пока же новации планируются в обратном порядке.

Кошелек против

Как отметил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" в Воронежской области Игорь Яковлев, сокращение пригородных маршрутов больно ударит по жителям Новоусманского и Семилукского, а также отчасти Рамонского районов. Сегодня у них есть возможность без пересадок доехать на маршрутке как до центра города, так и на периферию. Например, маршрутный автобус N 102 "Семилуки - Воронеж" проходит через Советский и Ленинский районы. Конечная остановка находится на центральной улице Фридриха Энгельса. Поездка длится 35-40 минут и обходится в 36 рублей. Билет в городских маршрутках стоит 17.

Поскольку, анонсируя реформу, чиновники не смогли сказать, какой будет цена проезда по укороченным межмуниципальным маршрутам, люди заволновались, что путешествие с пересадкой окажется дороже. А с учетом ожидания транспорта - и продолжительнее.

Ожидается, что пригородные маршрутные автобусы станут ходить только до окраин областного центра

- Пассажиров обязывают выйти из одного микроавтобуса в не самом удобном месте, взять штурмом другой автобус, а потом еще сделать лишнюю пересадку, - объяснил Иванищев. - В Воронеже должна сначала появиться нормальная система городских перевозок: с магистральными и подвозными маршрутами, транспортными картами, пересадочными тарифами, выделенными полосами... Тогда жители области смогут приехать на окраину на автобусе или авто, с комфортом пересесть в городской транспорт и по единому тарифу за ожидаемое время добраться до нужного места.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в облправительство с просьбой не допустить сокращения маршрутов в 2019 году - до введения транспортных карт. Они также предложили свой вариант решения проблемы: продлить городские маршруты до соседних с Воронежем населенных пунктов. Тогда, правда, гонки водителей, стремящихся первыми перехватить пассажиров, могут переместиться на пригородные дороги. Не исключено, что упадет и выручка у межмуниципальных перевозчиков.

Тариф на перспективу

Тем временем их городские коллеги добиваются повышения платы за проезд в общественном транспорте. Экономическое обоснование для этого рассматривают в региональном управлении по тарифам. Пока вердикт не вынесен, в мэрии избегают называть конкретные цифры. Но на фоне слухов о том, что перевозчики приготовились бастовать, население все же предупредили о том, что цена может вырасти в середине осени - до 21 или 23 рублей.

Руководитель ГК "Автолайн" (обслуживает многие маршруты в Воронеже) Дмитрий Крутских рассказал, что ситуация обострилась из-за подорожания топлива (более чем на 30 процентов за год), которое съедает половину валового дохода, приносимого каждым автобусом. Сказывается и необходимость покупать технику - власти города требуют обновлять подвижной состав. (Что, впрочем, не мешает некоторым компаниям использовать на маршрутах "убитые" машины, извергающие черный дым. - Прим. "РГ".) Индексация тарифа поможет повысить безопасность и качество перевозок, выпускать транспорт на линию поздно вечером и ночью, добавил Крутских.

По его словам, достойная цена проезда в автобусах малой вместимости - 19 рублей, средней и большой - не менее 27, а прийти надо к некоему среднему варианту, например, в 25 рублей. Хотя и при такой стоимости проезда приобретать современные автобусы большого класса будет затруднительно.

На данный момент тариф для маршруток в Воронеже не дифференцирован. Раньше билет в маленьком автобусе, наоборот, стоил дороже. Иначе "большегрузы" ходили бы полупустыми. Что, впрочем, нередко можно видеть и сегодня, когда цена на проезд едина. Многие воронежцы предпочитают с ветерком катиться в битком набитой юркой "газели" Next, а не стоять в безопасном ЛиАЗе. Сидячих мест в них примерно поровну (18 против 23), а те, кто теснится в проходе, пока готовы рисковать здоровьем в обмен на выигранное время.

Прямая речь

Игорь Яковлев, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" в Воронежской области:

- Новшество, которое предлагают власти в части создания на окраинах транспортно-пересадочных узлов, без комплексного переформатирования системы общественного транспорта значительно ухудшит обслуживание десятков тысяч людей. Они будут тратить на поездку больше времени и денег. Водителям объявили, что пригородные маршрутные автобусы с сентября 2019 года начнут ходить только до окраин Воронежа. Между тем этот транспорт обслуживает часть городской агломерации. По имеющейся у нас информации, восемь из 37 тысяч трудоспособных жителей Семилукского района работают в Воронеже. Транспортные узлы отсекут их от регионального центра. Это станет препятствием для трудовой миграции и интеграции пригорода в агломерацию.

Мы в очередной раз просим власти подумать над созданием единого оператора, который бы нес ответственность за функционирование дорожно-транспортной системы Воронежа. Сегодня одно ведомство курирует дороги, другое - общественный транспорт, третье - вопросы обеспечения безопасности. Результат - разбалансировка и явно сырые решения.