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16.07.2019 15:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Реконструкция главного здания ГМИИ им. А.С.Пушкина откладывается

Текст: Иван Владимиров

Реконструкция главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая должна была начаться в 2021 году, переносится на два года - теперь работы планируется начать в 2023-м. Это связано с тем, что, "пока не введены в уверенную эксплуатацию окружающие здания, закрыть главное не представляется возможным", сообщают в музее.

Ранее планировалось, что к 2021 году должны были открыты депозитарно-реставрационный и выставочный центр и Галерея искусства старых мастеров в бывшей усадьбе Вяземских-Долгоруких (туда должны были быть перевезены экспонаты из главного здания), Дом Текста в бывшем доходном доме Стуловых (там должен разместиться научно-информационный центр) и Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов в усадьбе Голицыных.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ГЦСИ перейдет в ведение ГМИИ им. А.С. Пушкина

Перенос сроков понадобился, как со ссылкой на пресс-службу ГМИИ им. А.С.Пушкина сообщает ТАСС, "из-за смены подрядной организации и из-за того, что в процессе строительства в кладке усадьбы обнаружили XVII век", что потребовало новую экспертизу проектных решений.

Напомним, реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования столетия музея. В декабре 2013 года Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, комплексную реконструкцию, реставрацию, техническое перевооружение и новое строительство объектов имущественного комплекса Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина". Согласно документу, государство собиралось потратить на реконструкцию музея 22,1 млрд рублей из федерального бюджета. При этом общая сумма в 22,1 млрд рублей учитывала те 1,5 млрд рублей, которые государство уже выделило в 2009-2012 годах на создание нового музейного комплекса ГМИИ. Все работы планировалось завершить к 2020 году, при этом главное здание должно было встать на реконструкцию в последнюю очередь.

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