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16.07.2019 06:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россияне увидят лунное затмение

Текст: Сергей Бабкин

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение, сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Фото: iStock
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

Луна погрузится в земную тень более чем на половину диска. Увидеть затмение можно даже без специальной техники, если погода будет безоблачной. Земной полутени Луна коснется в 21.43 по московскому времени. Само затмение начнется в 23.02 и завершится в 02.00.

Затмение будет видно даже в Москве, нет необходимости выезжать за город для наблюдения. Наилучшие условия для зрителей небесного спектакля будут в Крыму и на северном Кавказе.

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