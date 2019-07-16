Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение, сообщили в пресс-службе столичного планетария.

Луна погрузится в земную тень более чем на половину диска. Увидеть затмение можно даже без специальной техники, если погода будет безоблачной. Земной полутени Луна коснется в 21.43 по московскому времени. Само затмение начнется в 23.02 и завершится в 02.00.

Затмение будет видно даже в Москве, нет необходимости выезжать за город для наблюдения. Наилучшие условия для зрителей небесного спектакля будут в Крыму и на северном Кавказе.