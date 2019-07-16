Третий год в стране идет реформа в области контрольно-надзорной деятельности, и четвертый год действует статья 4.1.4 КоАП, согласно которой субъекты малого или среднего предпринимательства за впервые совершенное негрубое правонарушение вместо штрафа наказываются предупреждением. Однако, как показывает практика, административное давление на бизнес ничуть не ослабло — просто одни виды проверок заменяются другими, а суммы наложенных надзорными органами штрафов достигают порой небывалых величин.

"Утопить", чтобы спасти

По словам участников прошедшего в Ярославле VII Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей, в прошлом году издержки и затраты предприятий всех форм собственности росли. Как следствие - в большинстве регионов страны стало меньше малых и средних предприятий.

- Почему бизнеса не так много и ему не так хорошо, как хотелось бы? Эксперты уверены сегодня, что проблема не только в отсутствии недорогих кредитов, но и в деловом климате, административных барьерах, коррупции, - считает советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

При этом, напомнил Свириденко, нынешняя трансформация делового климата - не первая. И до нее были проекты, благодаря которым "страна поднялась в рейтинге Всемирного банка". Однако одно дело - позиция в рейтинге, а другое - реальная деловая среда.

- 170 миллиардов рублей штрафов наложено в прошлом году на предпринимателей по итогам контрольно-надзорной деятельности, - привел цифры советник федерального бизнес-омбудсмена. - Предприниматели говорят: чтобы успешно работать, надо шесть-семь раз в год "топить" свою компанию, то есть ликвидировать, переписывать активы: если под штрафы попадешь, надо сохранить бизнес. Вот так выкручиваются.

Согласна с коллегой бизнес-уполномоченный из Свердловской области Елена Артюх. Она, правда, называет менее радикальные цифры, но тенденция, по ее мнению, очевидна.

- Две трети участвовавших в последнем соцопросе руководителей и собственников субъектов малого и среднего предпринимательства не считают ведение бизнеса в России безопасным, - сообщила Артюх. - Я, наверное, не соглашусь с необходимостью шесть-семь раз в год бросать компанию, но предприниматели рассказывают, что раз в три года они стабильно вынуждены это делать, чтобы выживать и продолжать работать.

…Сумма не меняется

Не видят достаточных законодательных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования более 70 процентов бизнесменов - участников соцопроса. До 66,7 процента к 2019 году выросла доля респондентов, не доверяющих правоохранительным органам. Не снижается и административная нагрузка. Так, 47,1 процента опрошенных считают, что она за последний год увеличилась, а половина респондентов заявили, что за последние три года административные наказания в той или иной степени ужесточились.

- Как можно привлекать в бизнес людей, рассказывать, как все хорошо и какая у них будет счастливая жизнь, если одновременно кого-то сажают в тюрьму, если налоговики приезжают и, грубо говоря, заставляют предприятие закрыться. И не только налоговики. 200 тысяч предпринимателей сегодня сидят в тюрьме. Каждый из них может рассказать про риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности в России. Эти риски не перекроют и не сделают эффективными те миллиарды, которые сегодня выделяются на популяризацию предпринимательской деятельности, - уверен первый вице-президент "ОПОРЫ России", общественный бизнес-омбудсмен в области ветеринарного и фитосанитарного надзора Владислав Корочкин.

Снижается количество плановых проверок, но это замещается ростом внеплановых и иных контрольных мероприятий

Предприниматели, по словам защитников их прав, сетуют, что мораторий на проведение плановых проверок дал два негативных результата: контролеры из федеральных ведомств (Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС и других) "ушли в административные расследования", и увеличилось число проверок по инициативе прокуратуры. При этом 12 процентов бизнесменов оценили административную нагрузку более чем в 20 процентов от своей выручки.

- У нас снижается количество плановых проверок, но это замещается ростом внеплановых и иных контрольных мероприятий, - говорит архангельский уполномоченный Ольга Горелова. - 45 процентов предпринимателей в течение одного года переживают от одной до шести проверок. Причем это без учета контроля со стороны налоговиков. И практически половина бизнесменов оценивают свои затраты в связи с этим не менее чем в пять процентов от оборота предприятия.

Не наш "солдатик"

Со своей стороны заместитель директора департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития РФ Константин Никитин полагает, что оценивать надзорную деятельность по количеству штрафов и проверок не стоит. Что касается издержек в результате проверочных мероприятий, то бизнес, по его мнению, не разделяет такие потери, и например, от уплаты налогов.

- Бизнес в совокупности считает, сколько он тратит денег, чтобы соответствовать тем или иным требованиям государства, - говорит эксперт. - Мы впервые в этом году посчитаем издержки бизнеса именно от контрольно-надзорной деятельности. Сейчас прорабатываем методологию, и где-то в конце года мы тестовый расчет покажем и предложим методику для дальнейшего обсуждения.

Представитель минэкономразвития напомнил, что продолжается обсуждение проекта федерального закона о государственном контроле и надзоре, и призвал все бизнес-сообщество принять участие в этом процессе. Законопроект был разработан еще в 2015 году, прошел одно чтение. Но претензий к нему множество - количество поступивших замечаний перевалило за тысячу. Однако, по словам Константина Никитина, этот закон необходимо принять до конца года, "чтобы не затягивать и не уйти на несколько новых кругов".

Кстати, положение закона о госконтроле, делающее ставку на профилактику нарушений, вопросов у бизнеса и сегодня не вызывает. Так, на прошедшем в Ярославле межрегиональном совещании омбудсмены не раз заявляли, что от репрессивного стиля контроля и надзора пора уходить.

- Инспектор должен быть ментором, он должен направлять предпринимателя, помогать ему сориентироваться в требованиях законодательства, рекомендовать, что нужно сделать, - уверена Ольга Горелова.

К радости бизнес-сообщества, разработчики законопроекта в целом настроены так же.

- Мы считаем, что 80 процентов действий контрольно-надзорных органов должны составлять профилактические мероприятия, - подчеркнул представитель минэкономразвития. - Только профилактика поможет решить задачу повышения безопасности и снижения административной нагрузки на бизнес. Вся идеология профилактики заключается в том, что инспектор должен стать помощником бизнесу, а не карателем.

Советник федерального бизнес-омбудсмена Антон Свириденко сравнил современный российский бизнес с получающим пинки "чужим солдатиком", который должен наконец стать своим:

- Идет по деревне наш солдатик. Его накормят, напоят, дорогу покажут. Идет чужой - его пнут. Вот бизнес для нашего государства пока не наш солдатик. Но надо сделать так, чтобы он стал нашим, родным и чтобы ему помогали.

Комментарии

Константин Никитин, заместитель директора департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития РФ:

- В связи с отсутствием в нашей статистике административных расследований мы предоставили полномочия органам исполнительной власти субъектов РФ оценивать нагрузку федеральных органов на территориях. И, собирая эти цифры, увидели, что где-то административных расследований и иных мероприятий в три раза больше, нежели проверок. Поэтому мы просим коллег из регионов обсуждать эту тему с федеральными органами на местах. Сейчас у нас идет проработка вопроса, как это включить в официальную статистику и как урегулировать. Все мы понимаем, что контроль и надзор - важнейшая задача государства, которое должно обеспечивать безопасность своих граждан. Но он не должен быть, как у нас сейчас зачастую происходит, системой пополнения бюджета или еще чего-то. Это институт, который призван прежде всего обеспечивать безопасность.

Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:

- К сожалению, проблемы предпринимателей, поднимаемые на наших совещаниях, и более того, прозвучавшие в итоговом докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, не только не решаются, но и в некоторых случаях даже обостряются. Наша задача - чтобы наши инициативы и те жалобы, которые с удручающей регулярностью звучат из уст предпринимательского сообщества, находили отклик в органах власти. Поэтому в итоговый протокол этого года мы внесли ряд предложений, в том числе - о выборе из числа региональных уполномоченных лиц, ответственных за реализацию тех или иных поручений, с распределением нагрузки в регионах.

А как у соседей

Проблема проверок бизнеса волнует все регионы без исключения. На страницах "Экономики Поволжья" наши коллеги дважды за последнее время обратились к этой теме. В Пензенской и Саратовской областях прокуратура проверила законность действий надзорных органов в отношении предпринимателей. Число проверок бизнеса действительно сокращается, но их качество вызывает вопросы. Контролеры допускают массу нарушений закона - только в Саратовской области за прошедший год их насчитали более тысячи. "Сотрудники прокуратуры выявляют случаи, когда контролирующие органы пытаются провести проверки под видом административных расследований, - сообщил корреспондент "РГ" Андрей Куликов. - В настоящее время в мировых судах рассматриваются десять административных дел в отношении чиновников по таким фактам". Предприниматели констатируют - в контрольных органах продолжает действовать пресловутая "палочная система", при которой наказание бизнесмена становится критерием эффективной работы чиновника. Если ситуация не изменится, скоро будет некого проверять.