"Утопить", чтобы спасти
По словам участников прошедшего в Ярославле VII Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей, в прошлом году издержки и затраты предприятий всех форм собственности росли. Как следствие - в большинстве регионов страны стало меньше малых и средних предприятий.
- Почему бизнеса не так много и ему не так хорошо, как хотелось бы? Эксперты уверены сегодня, что проблема не только в отсутствии недорогих кредитов, но и в деловом климате, административных барьерах, коррупции, - считает советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
При этом, напомнил Свириденко, нынешняя трансформация делового климата - не первая. И до нее были проекты, благодаря которым "страна поднялась в рейтинге Всемирного банка". Однако одно дело - позиция в рейтинге, а другое - реальная деловая среда.
- 170 миллиардов рублей штрафов наложено в прошлом году на предпринимателей по итогам контрольно-надзорной деятельности, - привел цифры советник федерального бизнес-омбудсмена. - Предприниматели говорят: чтобы успешно работать, надо шесть-семь раз в год "топить" свою компанию, то есть ликвидировать, переписывать активы: если под штрафы попадешь, надо сохранить бизнес. Вот так выкручиваются.
Согласна с коллегой бизнес-уполномоченный из Свердловской области Елена Артюх. Она, правда, называет менее радикальные цифры, но тенденция, по ее мнению, очевидна.
- Две трети участвовавших в последнем соцопросе руководителей и собственников субъектов малого и среднего предпринимательства не считают ведение бизнеса в России безопасным, - сообщила Артюх. - Я, наверное, не соглашусь с необходимостью шесть-семь раз в год бросать компанию, но предприниматели рассказывают, что раз в три года они стабильно вынуждены это делать, чтобы выживать и продолжать работать.
…Сумма не меняется
Не видят достаточных законодательных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования более 70 процентов бизнесменов - участников соцопроса. До 66,7 процента к 2019 году выросла доля респондентов, не доверяющих правоохранительным органам. Не снижается и административная нагрузка. Так, 47,1 процента опрошенных считают, что она за последний год увеличилась, а половина респондентов заявили, что за последние три года административные наказания в той или иной степени ужесточились.
- Как можно привлекать в бизнес людей, рассказывать, как все хорошо и какая у них будет счастливая жизнь, если одновременно кого-то сажают в тюрьму, если налоговики приезжают и, грубо говоря, заставляют предприятие закрыться. И не только налоговики. 200 тысяч предпринимателей сегодня сидят в тюрьме. Каждый из них может рассказать про риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности в России. Эти риски не перекроют и не сделают эффективными те миллиарды, которые сегодня выделяются на популяризацию предпринимательской деятельности, - уверен первый вице-президент "ОПОРЫ России", общественный бизнес-омбудсмен в области ветеринарного и фитосанитарного надзора Владислав Корочкин.
Предприниматели, по словам защитников их прав, сетуют, что мораторий на проведение плановых проверок дал два негативных результата: контролеры из федеральных ведомств (Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС и других) "ушли в административные расследования", и увеличилось число проверок по инициативе прокуратуры. При этом 12 процентов бизнесменов оценили административную нагрузку более чем в 20 процентов от своей выручки.
- У нас снижается количество плановых проверок, но это замещается ростом внеплановых и иных контрольных мероприятий, - говорит архангельский уполномоченный Ольга Горелова. - 45 процентов предпринимателей в течение одного года переживают от одной до шести проверок. Причем это без учета контроля со стороны налоговиков. И практически половина бизнесменов оценивают свои затраты в связи с этим не менее чем в пять процентов от оборота предприятия.
Не наш "солдатик"
Со своей стороны заместитель директора департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития РФ Константин Никитин полагает, что оценивать надзорную деятельность по количеству штрафов и проверок не стоит. Что касается издержек в результате проверочных мероприятий, то бизнес, по его мнению, не разделяет такие потери, и например, от уплаты налогов.
- Бизнес в совокупности считает, сколько он тратит денег, чтобы соответствовать тем или иным требованиям государства, - говорит эксперт. - Мы впервые в этом году посчитаем издержки бизнеса именно от контрольно-надзорной деятельности. Сейчас прорабатываем методологию, и где-то в конце года мы тестовый расчет покажем и предложим методику для дальнейшего обсуждения.
Представитель минэкономразвития напомнил, что продолжается обсуждение проекта федерального закона о государственном контроле и надзоре, и призвал все бизнес-сообщество принять участие в этом процессе. Законопроект был разработан еще в 2015 году, прошел одно чтение. Но претензий к нему множество - количество поступивших замечаний перевалило за тысячу. Однако, по словам Константина Никитина, этот закон необходимо принять до конца года, "чтобы не затягивать и не уйти на несколько новых кругов".
Кстати, положение закона о госконтроле, делающее ставку на профилактику нарушений, вопросов у бизнеса и сегодня не вызывает. Так, на прошедшем в Ярославле межрегиональном совещании омбудсмены не раз заявляли, что от репрессивного стиля контроля и надзора пора уходить.
- Инспектор должен быть ментором, он должен направлять предпринимателя, помогать ему сориентироваться в требованиях законодательства, рекомендовать, что нужно сделать, - уверена Ольга Горелова.
К радости бизнес-сообщества, разработчики законопроекта в целом настроены так же.
- Мы считаем, что 80 процентов действий контрольно-надзорных органов должны составлять профилактические мероприятия, - подчеркнул представитель минэкономразвития. - Только профилактика поможет решить задачу повышения безопасности и снижения административной нагрузки на бизнес. Вся идеология профилактики заключается в том, что инспектор должен стать помощником бизнесу, а не карателем.
Советник федерального бизнес-омбудсмена Антон Свириденко сравнил современный российский бизнес с получающим пинки "чужим солдатиком", который должен наконец стать своим:
- Идет по деревне наш солдатик. Его накормят, напоят, дорогу покажут. Идет чужой - его пнут. Вот бизнес для нашего государства пока не наш солдатик. Но надо сделать так, чтобы он стал нашим, родным и чтобы ему помогали.
Константин Никитин, заместитель директора департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития РФ:
- В связи с отсутствием в нашей статистике административных расследований мы предоставили полномочия органам исполнительной власти субъектов РФ оценивать нагрузку федеральных органов на территориях. И, собирая эти цифры, увидели, что где-то административных расследований и иных мероприятий в три раза больше, нежели проверок. Поэтому мы просим коллег из регионов обсуждать эту тему с федеральными органами на местах. Сейчас у нас идет проработка вопроса, как это включить в официальную статистику и как урегулировать. Все мы понимаем, что контроль и надзор - важнейшая задача государства, которое должно обеспечивать безопасность своих граждан. Но он не должен быть, как у нас сейчас зачастую происходит, системой пополнения бюджета или еще чего-то. Это институт, который призван прежде всего обеспечивать безопасность.
Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области:
- К сожалению, проблемы предпринимателей, поднимаемые на наших совещаниях, и более того, прозвучавшие в итоговом докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, не только не решаются, но и в некоторых случаях даже обостряются. Наша задача - чтобы наши инициативы и те жалобы, которые с удручающей регулярностью звучат из уст предпринимательского сообщества, находили отклик в органах власти. Поэтому в итоговый протокол этого года мы внесли ряд предложений, в том числе - о выборе из числа региональных уполномоченных лиц, ответственных за реализацию тех или иных поручений, с распределением нагрузки в регионах.
Проблема проверок бизнеса волнует все регионы без исключения. На страницах "Экономики Поволжья" наши коллеги дважды за последнее время обратились к этой теме. В Пензенской и Саратовской областях прокуратура проверила законность действий надзорных органов в отношении предпринимателей. Число проверок бизнеса действительно сокращается, но их качество вызывает вопросы. Контролеры допускают массу нарушений закона - только в Саратовской области за прошедший год их насчитали более тысячи. "Сотрудники прокуратуры выявляют случаи, когда контролирующие органы пытаются провести проверки под видом административных расследований, - сообщил корреспондент "РГ" Андрей Куликов. - В настоящее время в мировых судах рассматриваются десять административных дел в отношении чиновников по таким фактам". Предприниматели констатируют - в контрольных органах продолжает действовать пресловутая "палочная система", при которой наказание бизнесмена становится критерием эффективной работы чиновника. Если ситуация не изменится, скоро будет некого проверять.