Социальное такси в Москве поедет быстрее

Легковые автомобили социального такси теперь смогут передвигаться по выделенным полосам. Это позволит маломобильным москвичам быстрее доехать до социальных, культурных и медицинских учреждений города. Об этом сообщает ГУП "Мосгортранс".

По данным учреждения, социальное такси - востребованная городская услуга для жителей с ограниченными возможностями. Так, по словам заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова, в прошлом году служба выполнила больше 95 тысяч индивидуальных заказов. На сегодняшний день легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов. Возможность использовать для проезда выделенную полосу, позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок. Для того, чтобы машины соответствовали современным требованиям к работе такси, социальное такси перекрасили в желтый цвет и снабдили новыми "желтыми" государственными номерами.

Как напомнили в Мосгортрансе, помимо легковых машин в арсенале учреждения есть автобусы малой и большой вместительности, способные перемещать небольшие группы маломобильных граждан. Для перевозки маломобильных граждан, водители проходят специальную подготовку, а транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда, оплатить поездку можно с помощью социальной карты москвича.

Кстати

Социальное такси заработало в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.