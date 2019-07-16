Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи

Жители столицы чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев - в результате их находят на улицах и в подъездах, а иногда и в чужих квартирах. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что змей, игуан и попугаев чаще всего либо выбрасывают владельцы, либо они сами убегают из квартир. "На общегородскую "горячую линию" каждый день поступает по несколько сообщений про животных - иногда жители находят их на улице или в подъезде, а бывают случаи, когда животные попадают в соседние квартиры. Так, например, был случай, когда одна женщина обнаружила змею в своей кровати - змея переползла от соседей, которые уехали в командировку и плохо закрыли террариум. Также нередки случаи, когда змей находили в ванной, на кухне", - пояснил Кульбачевский.

Горожане также любят заводить дома экзотических питомцев, которые являются символами года - в Год обезьяны, к примеру, несколько раз обнаруживали партии контрабандных обезьян в аэропорту. Впрочем, сейчас Год свиньи, однако массовых обращений по поводу мини-пигов в департаменте не фиксируют.

Кульбачевский подчеркивает, что москвичи часто заводят дома животных, занесенных в Красную книгу и являющихся хищниками - это, например, львы и тигры. "Конечно, мы стараемся разъяснять, что не нужно заводить в квартире таких животных. В этом нам теперь поможет постановление правительства РФ №795 от 22 июня 2019 г., которым утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах, - добавил он.