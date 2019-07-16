Участник "Московского долголетия" похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу

Увлекшись занятиями йогой и фитнесом, участник проекта "Московское долголетие" похудел на 30 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Как пояснили в департаменте, Тиграну Сарибекяну всего 59 лет. Его проблемой долгие годы был вес, который составлял 128 кг. В прошлом году мужчина присоединился к программе "Московское долголетие" и за год, посещая занятия по йоге и фитнесу, похудел до 98 кг.

Мужчина сначала ходил на занятия дважды в неделю, но потом увеличил нагрузку и теперь занимается шесть раз. "Если люди хотят изменить свою жизнь, самое главное - сделать первый шаг, - приводит слова Сарибекяна пресс-служба. - И я взял - пошел, и получилось. Хотя меня пугало слово "фитнес". Видите ли, чем старше человек, тем больше он сомневается. У него ухудшается адаптивность к новому. Суставы болят. А тут надо ходить, делать гимнастику, это же труд. Многие ленятся. Предпочитают просмотр телевизора походам куда-либо".

Напомним, что присоединиться к программам "Московского долголетия" можно в центрах госуслуг "Мои документы", в поликлиниках, в территориальных центрах соцобслуживания населения и во всех госучреждениях, где реализуется проект.