В ЦИК заявили о слабости кандидатов, выводящих людей на митинги

Представители Центризбиркома не нашли ни одного нарушения прав оппозиционных кандидатов во время выборной кампании в Мосгордуму.

Как сообщает ТАСС, заместитель председателя комиссии Николай Булаев заявил об этом по итогам встречи с представителями столичной оппозиции. Ранее кандидаты, у которых нашли множество "брака" в подписях (фактически это были автографы умерших или несуществующих людей), заявляли о технических ошибках при проверке данных. Как отметил Булаев, ему не известны случаи, когда подпись реального избирателя отбраковывали. Многочисленные посты об этом в соцсетях оказались фейками. Тем не менее, это стало поводом для уличных акций. Булаев назвал слабостью попытки кандидатов вывести людей на улицы, передают "Ведомости".

В любом случае, считают в ЦИК, предметный разговор на эту тему можно вести, только когда окружные избиркомы примут решения по всем кандидатам.