В ЦИКе прошла встреча с кандидатами в Мосгордуму

Новости

В ЦИК заявили о слабости кандидатов, выводящих людей на митинги 15:29
На Кубани при сплаве по реке на самодельном плоту пропал мужчина 15:15
Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров 15:11
В Ростове полицейских заподозрили в вымогательстве 15:09
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда 15:08
Скоропостижно скончалась актриса из "Обыкновенного чуда" Ольга Вяликова 15:05
Жители Башкирии будут судиться с фермерами из-за гибели пчел 15:03
В центре Петербурга из Maserati украли 3,5 миллиона рублей 15:01
"Ростов" анонсировал матч со "Спартаком" словами Федуна о Карпине 14:57
Не менее 12 человек погибли в результате обвала жилого дома в Индии 14:55
В Костроме разоблачили банду из 15 "целителей" 14:51
Умер актер из "Острых козырьков" и фильма "Бэтмен: Начало" Карл Шилс 14:51
Более 60% жилых домов в Москве готовы к новому отопительному сезону 14:50
Кувейт передал Египту членов террористической ячейки "Братья-мусульмане" 14:41
Челябинскую пенсионерку убило упавшее во время урагана дерево 14:40
Президент Беларуси положительно оценил работу Сбербанка в РБ 14:33
Антон Мегердичев приступил к съемкам "Сердца пармы" 14:31
Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки 14:30
В Сочи ветер сорвал крышу кафе и бросил на железнодорожные пути 14:28
На Алтае двух полицейских осудили за пытки подозреваемого 14:28
В Минпросвещения оценили идею ввести ЕГЭ по экологии 14:17
Путин может приехать в Венгрию 14:12
В Кремле не исключили продолжения кампании западных спецслужб по дезинформации 14:09
Передано в суд дело уральца, сбившего на тротуаре двухлетнего ребенка 14:01
Топ-10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн рублей 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 15:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦИКе прошла встреча с кандидатами в Мосгордуму

Текст: Валентина Егорова
Трое кандидатов, выдвинутых на выборы в Мосгордуму и недовольных ходом избирательной кампании, встретились во вторник в Центризбиркоме с рабочей группой комиссии под руководством зампреда ЦИК Николая Булаева. Глава ЦИК Элла Памфилова находится на больничном, она выразила готовность встретиться с кандидатами, "которые считают себя независимыми", в понедельник 22 июля.

Обращение с просьбой о встрече с Эллой Памфиловой подписали 14 кандидатов, сообщает "Интерфакс", но во вторник в комиссию пришли только трое - представители "Яблока" Сергей Митрохин (43 округ) и Кирилл Гончаров (32 округ), а также самовыдвиженец Иван Кульнев (23 округ). Они утверждают, что столкнулись с проблемами при проверке подписей в свою поддержку, из-за чего могут оказаться за бортом избирательной кампании.

МГИК: Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы имеют право на обжалование решения

"Жалобы, которая могла бы влиять на судьбу кандидатов, для рассмотрения на рабочем заседании как таковой нет", - сообщил Николай Булаев.

При этом он пояснил, что ЦИК не может вмешиваться в ситуацию, пока по ней не примет решение региональная избирательная комиссия. "Кандидаты могут обратиться в Мосгоризбирком, либо в Московский городской суд", - сказал зампред ЦИК и предложил "обсудить проблемы интерпретации законодательства". "Можем помочь разобраться с тем, как вести себя в суде", - добавил он.

Что касается забракованных подписей, то если подписные листы не соответствуют нормам закона, то здесь ЦИК ничего поделать не сможет, отметил Булаев. "Попробуйте доказать, что это наоборот, но это доказать можно только в суде", - сказал он. "Мы правоприменительный орган. Мы смотрим закон и смотрим предложения: не соответствует - мы исправить эту ошибку не можем. Это допущенная ошибка. Допущено нарушение, и признать, что оно не влияет на ход избирательной кампании, может только суд", - подчеркнул зампред ЦИК.

В эфире НТВ показали "мертвые души" кандидатов в Мосгордуму

В самой комиссии не имеется достоверных сведений о том, что какие-то подписи были признаны недействительными без оснований. "Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями", - сказал Булаев журналистам по итогам встречи. Его слова приводит ТАСС.

"Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации", - полагает зампред ЦИК. Зарегистрировать же всех, невзирая на результаты проверки подписей, как предлагает Митрохин, закон не позволяет, констатировал Николай Булаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не исключили продолжения кампании западных спецслужб по дезинформации
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе"
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте