В эфире НТВ показали "мертвые души" кандидатов в Мосгордуму

Среди подписавшихся в поддержку некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы оказались "мертвые души" - якобы поставившие свои подписи люди на самом деле мертвы. Об этом в сюжете телеканала НТВ рассказал член Общественной палаты Илья Ремесло.

Он вместе с волонтерами нашел на кладбище могилы тех, чьи подписи стоят в подписных листах в поддержку кандидатов Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Кандидаты, впрочем, с этим категорически не согласны и пытаются оспорить решение о недопущении их на выборы.

Однако кроме усопших среди подписантов за оппозиционных кандидатов нашлись несуществующие люди или те, чьих паспортных данных не удается обнаружить в базах. В частности, у Любови Соболь из 4940 подписей недостоверными или недействительными признали 725. Это почти 15 процентов от общего числа при максимально допустимой доли брака в 10 процентов. Это и стало основанием для отказа кандидату в регистрации, говорят в Мосгоризбиркоме.