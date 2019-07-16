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16.07.2019 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле "инкассатор" увез на велосипеде пять миллионов рублей

Текст: Антон Валагин

Ярославская полиция завершила предварительное расследование необычного преступления, совершенного в одном из автосалонов города. Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей. Он увез их на велосипеде, а несколько минут спустя в салон приехали настоящие инкассаторы.

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Расследование показало, что несерьезное на вид преступление было тщательно спланировано и реализовано организованной группой. Ее участники приобрели форму инкассатора, велосипед, телефоны для связи и оттиск штампа для инкассации. Сообщники под видом покупателей посещали автосалон и изучали обстановку. На роль инкассатора пригласили москвича, чтобы исключить его встречу со знакомыми во время операции.

В назначенный для нее день злоумышленники получили сообщение, что инкассаторский автомобиль вышел на маршрут. Тут же надлежащим образом экипированный мошенник направился в салон, где введенная в заблуждение кассир выдала ему пакет с деньгами.

- В ходе предварительного расследования причиненный организации ущерб полностью возмещен. Руководство автосалона прислало в УМВД по Ярославской области письмо с благодарностью в адрес следователя по особо важным делам Романа Мошкова и сотрудников полиции за раскрытие этого сложного и резонансного преступления, - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

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