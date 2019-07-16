В Костроме разоблачили банду из 15 "целителей"

Костромские полицейские разоблачили банду аферистов, обиравших людей под видом "магов", "целителей" и "экстрасенсов".

В поле зрения полиции группа лжецелителей попала в феврале этого года после того, как в дежурную часть обратилась жительница Костромы. Женщина рассказала, что попалась на удочку мошенников при выборе нового наряда к празднику, а в результате лишилась 537 тысяч рублей.

Накануне празднования Нового года костромичка, которая никак не могла определиться с выбором нарядного платья, нашла на одном из интернет-сайтов рекламу консультаций экстрасенсов.

- Через некоторое время костромичке перезвонил помощник мага, переключил ее на самого гуру, а тот весьма убедительно объяснил женщине, что проблема стоит не в выборе платья, а в "сгустившихся тучах" над ее здоровьем и личной жизнью. В итоге, стремясь исправить положение, за месяц потерпевшая перевела целителям более полумиллиона рублей, - рассказали в полиции.

Отправившись по следам "магов", полицейские обнаружили, что колл-центр аферистов находится в Санкт-Петербурге. В целях конспирации злоумышленники каждые несколько месяцев меняли место дислокации своего офиса.

Чтобы обезопасить себя от визитов оперативников, "маги" установили по периметру здания камеры видеонаблюдения. Однако эти меры предосторожности им не помогли. В разгар рабочего дня в офис к "колдунам" нагрянули оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии. На рабочих местах следователи обнаружили 15 человек.

Троих участников преступной группы, принимавших участие в обмане первой заявительницы, полицейские доставили в Кострому. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". По решению суда на время следствия подозреваемых заключили под стражу.

Как выяснили полицейские, роли между участниками преступной группы были строго распределены. Администратор принимал сообщения, затем в дело вступали "разводилы", убеждающие клиентов в наличии у них проблем. Окончательную точку в афере ставили "магистры" оккультных знаний. Они убеждали клиентов оплатить их услуги и максимально затягивали время "исцеления" ради получения постоянно источника дохода.

Судьбой остальных участников "банды магов" занимаются полицейские из Санкт-Петербурга.