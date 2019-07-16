В Кремле подчеркнули высокие стандарты избирательной кампании в Москве

Новости

Реконструкция главного здания ГМИИ им. А.С.Пушкина откладывается 15:44
В Ингушетии суд оставил под стражей тетю избитого ребенка 15:40
В ЦИК заявили о слабости кандидатов, выводящих людей на митинги 15:29
На Кубани при сплаве по реке на самодельном плоту пропал мужчина 15:15
Новый Volvo V60 Cross Country добрался до российских дилеров 15:11
В Ростове полицейских заподозрили в вымогательстве 15:09
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда 15:08
Скоропостижно скончалась актриса из "Обыкновенного чуда" Ольга Вяликова 15:05
Жители Башкирии будут судиться с фермерами из-за гибели пчел 15:03
В центре Петербурга из Maserati украли 3,5 миллиона рублей 15:01
"Ростов" анонсировал матч со "Спартаком" словами Федуна о Карпине 14:57
Не менее 12 человек погибли в результате обвала жилого дома в Индии 14:55
В Костроме разоблачили банду из 15 "целителей" 14:51
Умер актер из "Острых козырьков" и фильма "Бэтмен: Начало" Карл Шилс 14:51
Более 60% жилых домов в Москве готовы к новому отопительному сезону 14:50
Кувейт передал Египту членов террористической ячейки "Братья-мусульмане" 14:41
Челябинскую пенсионерку убило упавшее во время урагана дерево 14:40
Президент Беларуси положительно оценил работу Сбербанка в РБ 14:33
Антон Мегердичев приступил к съемкам "Сердца пармы" 14:31
Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки 14:30
В Сочи ветер сорвал крышу кафе и бросил на железнодорожные пути 14:28
На Алтае двух полицейских осудили за пытки подозреваемого 14:28
В Минпросвещения оценили идею ввести ЕГЭ по экологии 14:17
Путин может приехать в Венгрию 14:12
В Кремле не исключили продолжения кампании западных спецслужб по дезинформации 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 14:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле подчеркнули высокие стандарты избирательной кампании в Москве

Текст: Кира Латухина
В Кремле наблюдают за избирательной кампанией в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не могут и не собираются.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию", - добавил он.

МГИК зарегистрировал уже 216 кандидатов на выборы в МГД

"Я хочу вам напомнить слова президента, который неоднократно говорил о безальтернативности чистых выборов. До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это основополагающие тезисы, из которых уже все исходят", - продолжил представитель Кремля.

На вопрос, не считают ли в Кремле процедуру сбора подписей в Мосгордуму архаичной, Песков ответил: "Не могу сказать. Какой-то сформированной позиции на этот счет нет. Это никак не обсуждалось до сих пор".

"Это надо анализировать. Избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона, исходят из того избирательного законодательства, которые у нас есть. Сначала должны пройти выборы, а потом уже можно как-то анализировать их результаты, но делать какие-то заключения по ходу было бы неверно", - убежден он.

Недовольные кандидаты могут обращаться с жалобами в суд. Комментируя публикацию газеты "Ведомости" на этот счет, Песков заявил: "При всем уважении к этому изданию, я все-таки хочу вам напомнить, что не "Ведомости" глаголят истину - истину глаголит суд. Если будут какие-то возражения, если будут жалобы, то всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все остальные выводы - лишь рассуждения".

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не исключили продолжения кампании западных спецслужб по дезинформации
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте