В Кремле подчеркнули высокие стандарты избирательной кампании в Москве

В Кремле наблюдают за избирательной кампанией в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не могут и не собираются.

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию", - добавил он.

"Я хочу вам напомнить слова президента, который неоднократно говорил о безальтернативности чистых выборов. До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это основополагающие тезисы, из которых уже все исходят", - продолжил представитель Кремля.

На вопрос, не считают ли в Кремле процедуру сбора подписей в Мосгордуму архаичной, Песков ответил: "Не могу сказать. Какой-то сформированной позиции на этот счет нет. Это никак не обсуждалось до сих пор".

"Это надо анализировать. Избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона, исходят из того избирательного законодательства, которые у нас есть. Сначала должны пройти выборы, а потом уже можно как-то анализировать их результаты, но делать какие-то заключения по ходу было бы неверно", - убежден он.

Недовольные кандидаты могут обращаться с жалобами в суд. Комментируя публикацию газеты "Ведомости" на этот счет, Песков заявил: "При всем уважении к этому изданию, я все-таки хочу вам напомнить, что не "Ведомости" глаголят истину - истину глаголит суд. Если будут какие-то возражения, если будут жалобы, то всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все остальные выводы - лишь рассуждения".