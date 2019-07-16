В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по столице, 17 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все заявили, что недавно перекусывали продуктами из автоматов Healthy food. Они стоят во многих офисных центрах.

Санитарные врачи проверили цех, где готовится еда для аппаратов, и нашли множество нарушений. В частности, не все холодильники были исправны, готовая еда лежала рядом с сырьем. Пробы с оборудования были взяты на анализ.

Пока идет разбирательство, автоматы с этой едой и одно кафе под тем же брендом прекратили работу