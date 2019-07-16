В Москве 20 июля в восьмой раз пройдет крупнейший в Европе фестиваль славянского искусства "Русское поле". На один день парк "Коломенское" разделят десять тематических площадок, где гостей ждут сюрпризы. На одной, к примеру, их встретит легендарным "Очень приятно, царь!" лично Царь Горох, а другие сказочные персонажи накормят блюдами по старинным рецептам и научат выпекать хлеб и готовить сладкого Петушка на палочке. Корреспондент "РГ" узнал, как не заблудиться на фестивале и посмотреть все за один день.

На фестивале можно будет понаблюдать за лучными и арбалетными стрельбами, а также самим взять в руки старинное оружие. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Многие площадки хорошо знакомы завсегдатаям фестиваля и в этом году от них решили не отказываться. Можно будет побывать на "Ярмарочной площади", где более 60 регионов выставят изделия народных промыслов, костюмы и сувениры, перекусить кашей, окрошкой и квасом на "Сытном дворе" или зайти к "Молодецкой дружине", где научат народным играм, кузнечному делу и лучным стрельбам.

Но появятся и новые площадки. Например, "Музыкальное подворье", где мастера покажут москвичам свирели, саамские бубны, сопилки, буксаны или берестяной рог. Тут же можно будет услышать выступление духовых оркестров и полюбоваться уникальными дефиле в их исполнении.

Для самых азартных посетителей устроят сказочный квест "Как Иванушка за Чудом ходил". Его участники обойдут все фестивальные площадки - нужно будет отыскать золотые зерна для огромной огненной Жар-птицы, которая поселится у главной сцены. Чтобы было проще ориентироваться, каждому гостю на входе выдадут карту, на которой будет указано расположение заветных зернышек. В конце квеста все участники получат памятный подарок.

Детям особенно интересно будет на "Поляне сказок". Там получится познакомиться с легендарными персонажами из 11 регионов. К примеру, из Курской области в Москву приедет Левша, из Свердловской пожалует Хозяйка Медной горы, из Архангельской в московское лето прибудут Матушка Зима, Снежик и Архангельский Снеговик из Соломбала. Владимирскую область представит Царь Горох с Царицей и многие другие герои любимых бабушкиных сказок. Все они в течение дня будут участвовать в театральных представлениях по мотивам русских сказок.

"На фестивале появятся герои сказок, которые в этом году отмечают памятные даты: 220 лет со дня рождения Александра Пушкина, 140 лет со дня рождения автора уральских сказов Павла Бажова и 185 лет сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок", - рассказал "РГ" автор проекта "Сказочная карта России" Алексей Козловский.

Подготовят организаторы и кулинарные мастер-классы. К примеру, в "Монастырском дворе" научат выпекать московские калачи по старинным рецептам. Не хотите готовить, но не против старинных угощений? Тогда пройдитесь вдоль лавок с пряниками, вареньем, пастилой, зефиром и другими лакомствами. . .

"В прошлом году фестиваль посетили почти 200 тысяч человек, в этом году ожидается еще больше. Заявки на участие подали 57 регионов, откуда мы ждем более 50 творческих коллективов, восемь военных оркестров, шесть театров, более 300 мастеров художественных промыслов и товаропроизводителей", - рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Получить всю информацию о фестивале можно на его сайте.