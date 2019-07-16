В Москве ребенок пострадал в результате наезда велосипедиста

В столице велосипедист сбил ребенка. Несовершеннолетнего доставили в больницу, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы. По данным пресс-службы, сейчас идет проверка случившегося.

По предварительным данным, на юге Москвы на велосипедную дорогу выбежала 4-летняя девочка, где ее сбил велосипедист. Мама ребенка находилась недалеко, но не успела предотвратить происшествие. Ребенка доставили на машине скорой помощи в Морозовскую больницу. Медики диагностировали открытый перелом костей правой голени, ушибы и ссадины лица и шеи.

Личность велосипедиста и место его проживания устанавливаются.