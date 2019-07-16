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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Туда клади, сюда клади

Москвичей приглашают на лекции по раздельному сбору
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
В Москве стартуют лекции по раздельному сбору мусора. Первую прочтет ректор Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Михаил Балыхин, затем эстафету подхватят преподаватели университета, представители "мусорной отрасли" и экологи Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МГУПП, лекции призваны вовлечь жителей в нюансы раздельного сбора. Так, москвичам расскажут, в чем заключается сортировка, как сократить собственные отходы, сохраняя при этом привычный комфорт, каким упаковкам стоит отдавать предпочтение... "Вузы и школы должны стать пионерами в продвижении новой экологической стратегии города, - рассказывает ректор МГУПП Михаил Балыхин. - Поэтому мы не только с радостью откликнулись на предложение проводить лекции, но и поставим на своей территории контейнеры для вторсырья".

Фото: iStock
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Летние лекции для жителей будут проходить на открытых площадках, в частности, первая состоится 17 июля в 18.00 на площадке для отдыха у дома N 11 на Беломорской улице. Прийти на нее сможет любой желающий и даже прихватить с собой вторсырье, которое здесь же можно будет и сдать. Для приема мусора приедут представители регионального оператора. Расписание дальнейших лекций размещено на сайте МГУПП.

Напомним, в столице работают пять региональных операторов, занимающихся вывозом мусора. На долю каждой приходится по два округа.

Как пояснила "РГ" Оксана Бачина, представитель компании-оператора "ЭкоЛайн", вывозящей мусор из Центрального и Северного округов Москвы, во все почтовые ящики уже направлены брошюры с основными правилами раздельного сбора.

Аналогичные брошюры крупного формата вывешены в подъездах и на информационных стендах домов. Более того, по данным оператора, в этих двух округах уже вовлечены в раздельный сбор мусора порядка 4 тысяч человек.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
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