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16.07.2019 19:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве запустят программу повышения доходов малоимущих семей

Текст: Александр Мелешенко
В Москве запустят пилотную программу по повышению доходов малоимущих семей с детьми. Она предусматривает помощь в трудоустройстве, получении новой профессии, устройстве ребенка в детский сад в приоритетном порядке и многие другие меры поддержки. Постановление о реализации программы приняли на заседании президиума столичного правительства, которое провел мэр Сергей Собянин.

Программа подразумевает принципиально новый комплексный подход в поддержке малоимущих семей. Речь не о повышении выплат и предоставлении новых льгот, а о помощи в поиске работы или даже профессии. В мэрии проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что бедность в большинстве случаев связана с отсутствием достойной работы и высокого заработка, поэтому основной упор решено сделать на решении этой проблемы. В первую очередь участникам программы помогут составить резюме и разместить его на популярных рекрутинговых сайтах, подберут подходящие вакансии, будут сопровождать первое время после выхода на работу.

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Кроме того, можно будет повысить свою квалификацию или бесплатно переучиться на новую профессию, причем во время учебы заплатят стипендию - 11,28 тыс. рублей в месяц. Отдельно с участниками программы поработают психологи, которые помогут снять барьеры, повысить мотивацию, стать увереннее в себе.

Распространяется программа только на проживающие в Москве семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Участие в проекте добровольное. Помимо помощи в трудоустройстве участники смогут рассчитывать на приоритетное предоставление детям места в садике, группах кратковременного пребывания, программе детского отдыха "Московская смена". Это будет возможно при условии выхода на работу или учебу.

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Предусматривает программа и помощь в оформлении алиментов, уходу за родственниками, которые не могут сами себя обслуживать и многое другое. При этом все льготы, которые доступны малоимущим семьям, сохранятся за ними, несмотря на участие в программе. А при условии успешного трудоустройства они будут получать адресные детские пособия и доплаты к пенсии в течение 3 лет. Если же участники программы не получают каких-то федеральных и региональных социальных выплат и субсидий, но имеют на них право, то им помогут в оформлении.

Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в недавно открывшийся центр трудоустройства "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. После разговора с индивидуальным консультантом будет составлен план участия в проекте.

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