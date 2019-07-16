В Москве запустят программу повышения доходов малоимущих семей

В Москве запустят пилотную программу по повышению доходов малоимущих семей с детьми. Она предусматривает помощь в трудоустройстве, получении новой профессии, устройстве ребенка в детский сад в приоритетном порядке и многие другие меры поддержки. Постановление о реализации программы приняли на заседании президиума столичного правительства, которое провел мэр Сергей Собянин.

Программа подразумевает принципиально новый комплексный подход в поддержке малоимущих семей. Речь не о повышении выплат и предоставлении новых льгот, а о помощи в поиске работы или даже профессии. В мэрии проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что бедность в большинстве случаев связана с отсутствием достойной работы и высокого заработка, поэтому основной упор решено сделать на решении этой проблемы. В первую очередь участникам программы помогут составить резюме и разместить его на популярных рекрутинговых сайтах, подберут подходящие вакансии, будут сопровождать первое время после выхода на работу.

Кроме того, можно будет повысить свою квалификацию или бесплатно переучиться на новую профессию, причем во время учебы заплатят стипендию - 11,28 тыс. рублей в месяц. Отдельно с участниками программы поработают психологи, которые помогут снять барьеры, повысить мотивацию, стать увереннее в себе.

Распространяется программа только на проживающие в Москве семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Участие в проекте добровольное. Помимо помощи в трудоустройстве участники смогут рассчитывать на приоритетное предоставление детям места в садике, группах кратковременного пребывания, программе детского отдыха "Московская смена". Это будет возможно при условии выхода на работу или учебу.

Предусматривает программа и помощь в оформлении алиментов, уходу за родственниками, которые не могут сами себя обслуживать и многое другое. При этом все льготы, которые доступны малоимущим семьям, сохранятся за ними, несмотря на участие в программе. А при условии успешного трудоустройства они будут получать адресные детские пособия и доплаты к пенсии в течение 3 лет. Если же участники программы не получают каких-то федеральных и региональных социальных выплат и субсидий, но имеют на них право, то им помогут в оформлении.

Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в недавно открывшийся центр трудоустройства "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. После разговора с индивидуальным консультантом будет составлен план участия в проекте.