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В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях 16:00
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16.07.2019 16:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях

Текст: Ирина Огилько

В Зеленограде скоро появится обновленное место для прогулок - парк Победы. О том, какие работы по благоустройству ведутся на этой территории, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

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Благоустройство парка Победы началось весной это года. Среди работ - устройство дополнительного освещения, озеленение территории, прокладка новой дорожно-тропиночной сети, но самое главное - создание удобных набережных для прогулок.

- Центральный элемент территории - Большой городской пруд площадью около 9 гектар, - рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. - Водоем занимает особое место в парковой композиции, но до комплексного благоустройства здесь не было удобных подходов и спусков к воде. Для того чтобы максимально разнообразить отдых посетителей, в парке обустроят живописные прогулочные променады в виде набережных на сваях, которые позволят включить береговую линию в общее пространство парка.

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы сделают в парке две набережные, которые пройдут вдоль берегов Большого городского пруда. Сейчас уже забурены сваи, идет формирование оснований будущих набережных. В целях безопасности на них обустроят ограждения. Затем конструкции облицуют специальной террасной доской.

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- Одна из набережных пройдет вдоль берега со стороны префектуры, протяженность маршрута составит порядка 400 метров, - уточнил Петр Бирюков. - Другая, поменьше, будет обустроена со стороны Дендропарка, ее протяженность составит порядка 150 метров. А для вечерних прогулок по набережным в поручни вмонтируют светодиодную ленту. Кроме этого на набережных поставят лежаки и скамейки для отдыха.

Помимо этого, в парке завершается реконструкция фонтана, здесь разобьют цветники и обустроят газоны.

Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется до конца года.

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