В подмосковном лесу нашли останки младенца

Следователи подмосковного главка СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца. Останки новорожденного обнаружили в лесу деревни Мотяково, что находится в городском округе Люберцы.

По предварительным данным экспертизы, смерть наступила примерно около года назад. Тело младенца соответствует шести-семи месяцам внутриутробного развития. На животе обнаружен медицинский зажим, которыми обычно пользуются при перерезании пуповины. Причины смерти должна установить экспертиза, но следователи предполагают, что младенец убит матерью. Ее сейчас разыскивают.