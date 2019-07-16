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16.07.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подмосковном лесу нашли останки младенца

Текст: Ирина Рыбникова

Следователи подмосковного главка СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца. Останки новорожденного обнаружили в лесу деревни Мотяково, что находится в городском округе Люберцы.

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По предварительным данным экспертизы, смерть наступила примерно около года назад. Тело младенца соответствует шести-семи месяцам внутриутробного развития. На животе обнаружен медицинский зажим, которыми обычно пользуются при перерезании пуповины. Причины смерти должна установить экспертиза, но следователи предполагают, что младенец убит матерью. Ее сейчас разыскивают.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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