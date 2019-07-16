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16.07.2019 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Граница в убытке

Чиновника будут судить за злоупотребления
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Стало известно, что в Мещанский районный суд столицы направлено уголовное дело одного из заместителей главы "Росгранстроя".

Утвержденное обвинительное заключение вместе с материалами предварительного следствия по делу о злоупотреблении полномочиями на 51 миллион рублей в суд направила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. К сожалению, фамилию обвиняемого в преступлении чиновника ни следствие, ни прокуратура пока не называют.

Следствие считает, что в 2015 году заместитель руководителя ФГКУ "Росгранстрой" подписал от лица государственного заказчика три акта сдачи-приемки выполненных работ. Причем следователи МВД считают доказанным то, что в этих актах были "заведомо недостоверные сведения" о разработке в соответствии с условиями контрактов проектной и рабочей документации для строительства морских пунктов пропуска "Петропавловск-Камчатский" и "Находка", а также автомобильного пункта пропуска "Пограничный".

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На основании этих утвержденных актов Федеральное казначейство по Москве перечислило исполнителям более 51 миллиона рублей. Эксперты установили, что по этим контрактам пограничные пункты пропуска не построены.

Напомним, главным фигурантом дела о хищении госсредств, выделенных Федеральному агентству по обустройству госграницы, является экс-глава Росграницы Дмитрий Безделов. В ходе ревизии выяснилось, что один миллиард рублей, выделенных из госбюджета на обустройство пограничных пунктов, оказался на счету банка "Агросоюз". При этом почти 20 процентов акций кредитной организации принадлежали Александру Безделову, отцу экс-главы Росграницы.

Изначально арестовали только подчиненных Безделова, в том числе и главу управления капитального строительства Дмитрия Вавилова. Всего в деле упоминалось пять человек. Суд приговорил Безделова к 9 годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Недавно ему предъявили новое обвинение и этапировали из колонии в одно из СИЗО столицы.

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